Un Congreso Federal con un PSOE en guerra

La foto de Víctor de Aldama, conocido como «el comisionista de la trama corrupta de Ábalos y Koldo» con Pedro Sánchez, ha agudizado el debate ya abierto respecto a la vinculación de Sánchez y su mujer con él. Se había negado a contestar sobre ello, tanto en sede parlamentaria en el Congreso –en el Senado es imposible por no asistir a ninguna Sesión de Control–, como ante los medios, en su reciente estancia en Portugal. Ahora, durante su viaje a la India, y en el avión que le transportaba, ha asegurado a los medios que han tenido la oportunidad de acompañarle, que esa fotografía era una de la multitud que se hacen con quienes las solicitan a personas públicas, como en su caso.

Este es el guion oficial que para la ocasión ha distribuido La Moncloa y que como es habitual han repetido a coro todos los ministros tomando a los medios no oficiales y a los españoles como ignorantes, no sabiendo distinguir entre ese tipo de fotografías y la que nos ocupa. Las circunstancias que rodean a esa instantánea cuya autoría es de ese «ejemplar militante socialista» de nombre Koldo –tan «ejemplar» que custodió los avales a favor del candidato Sánchez en las primarias en las que resultó elegido nuevamente secretario general del PSOE–, son prueba evidente de que la misma no pertenece a ese género fotográfico al que el argumentario oficial pretende remitirse. La coincidencia temporal de esa fotografía con la súbita retirada de la política de Íñigo Errejón, constituye un auténtico misil en la línea de flotación de la credibilidad «feminista» y de la lucha contra la corrupción por parte del sanchismo. Es un golpe de insospechadas consecuencias ante el inmediato Congreso Federal del PSOE convocado con un año de anticipación por Sánchez. Sin duda, para mantener «prietas las filas» de su partido ante la eventualidad de que a continuación convoque también elecciones generales anticipadas. A su vez, se han producido unas declaraciones de Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, comparando al gobierno actual con «una guitarra española que tiene dos cuerdas importantes, en la lucha contra la corrupción y la lucha por el feminismo» y que «estas dos cuerdas. se han roto y la guitarra ya no suena». Eximen de más comentarios al respecto, pero por si no bastaran, Felipe González ha concedido también una extensa entrevista, que es una auténtica enmienda de totalidad al sanchismo. Sánchez tiene prevista una densa agenda internacional durante este mes previo al Congreso Federal. Quizás estas declaraciones de estos indiscutibles referentes del PSOE y la UGT le hagan reconsiderar la situación que se le avecina.