Los delincuentes redactan su impunidad

La situación actual ha alcanzado un grado tan delirante que es insuperable. Ahora resulta que los delincuentes, en este caso los condenados de ERC, envían al Gobierno el texto que más les gusta para su amnistía. Hay que reconocer que el sanchismo tiene una capacidad camaleónica que no tiene límite. No es que dijera antes de la campaña una cosa y ahora haga justo la contraria, sino que los amos le dicen lo que tiene que hacer si quiere seguir en La Moncloa. Por supuesto, si esto lo hiciera el PP no tendríamos un incendio político en los medios de comunicación sino un tsunami. A Aznar todavía le recriminan que utilizara el término Movimiento Vasco de Liberación Nacional cuando quería la rendición incondicional de ETA mientras le ríen todas las gracias a Sánchez. Lo primero que hago por las mañanas es buscar la iluminación sanchista en los medios afines. Es fascinante. Es un apoyo firme, decidido y sin ningún atisbo de crítica. Es fácil recordar lo que le sucedió al gobierno de Rajoy con los incumplimientos en materia económica para hacer frente al desastre que dejaron los socialistas. En aquella época si que era aceptable movilizar la calle contra los recortes.

Nunca espero coherencia en política, pero la desfachatez me sigue causando sorpresa. En el caso de Sánchez tengo asumido que estamos ante una subasta y que no tiene ningún inconveniente en culminar una transacción mercantil que pagaremos todos los españoles. Como he dicho en anteriores ocasiones, nunca una presidencia del Gobierno fue tan cara. Al menos podría pedir a ERC que guarde las formas, porque los diputados socialistas tendrán que asumir la indignidad de apoyar la impunidad de los delincuentes. Es decir, se desprecia la Constitución, las leyes y las sentencias para reconocer que la rebelión política de los independentistas estuvo bien. Hay que tener estómago para votar algo tan abyecto. Los condenados han elaborado unos documentos técnicos, supongo que habrán buscado algún Pérez Royo o Martín Pallín, para que perpetren la ignominia y escriban en un papel lo que ERC denomina eufemísticamente la «parte técnica» una vez superada la «parte política». No serán diputados socialistas, sino sanchistas.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)