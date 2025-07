Dos comparecencias ante una misma realidad 

Ayer hubo competición de comparecencias para hacer balance del curso político recién acabado ante el inmediato mes de agosto que tradicionalmente lo cierra. Por un lado, lo hizo Sánchez en La Moncloa, bajo el título de «Cumpliendo», lo que, dada su acreditada tendencia a «cambiar de opinión» en relación a los compromisos públicamente asumidos, resulta cuando menos llamativo. Por otra parte, lo hizo Feijóo en la sede de la calle Génova en su condición de jefe de la oposición, sin olvidar que, por cierto, ganó las últimas elecciones generales del pasado 23J. Fueron la cara y la cruz de contemplar una misma realidad: la situación de España, que para Sánchez es casi idílica al considerar que la economía va como un cohete y que los casi 100 millones de turistas que vienen a España lo hacen «porque España funciona»: es decir, gracias a él. Y Feijóo poniendo el acento en la corrupción y las mentiras que acumula en los siete años que lleva instalado en La Moncloa. Sánchez aseguró que va a cumplir la Constitución y presentará el proyecto de Presupuestos en el Congreso, añadiendo que puede «gobernar sin ellos» lo que queda de legislatura, «que dura 4 años». Así que Sánchez ha transformado tanto a España con su gestión política que hasta el Gobierno que «sin Presupuestos era como un coche sin gasolina» –y, por tanto, para él era «un objeto inútil»– ahora le permite incluso prescindir de ellos durante toda una legislatura. A lo que cabría recordarle que la Constitución obliga a presentar su correspondiente Proyecto de Ley, lo que él está incumpliendo. Feijóo, por su parte, incidió en la evidencia de que sin poder legislar no se puede gobernar, lo que las cifras corroboran ante la menor cantidad de proyectos de ley aprobados por sus gobiernos –en los siete años que lleva de residente en La Moncloa– de todas las 15 legislaturas. (Aunque bien podría decirse que, en su caso, esa incapacidad es preferible a una prolífica actividad legislativa por su parte). Asimismo, Alberto Núñez Feijóo se comprometió a presentar el catálogo de normas aprobadas durante su mandato que serán anuladas de llegar a gobernar, junto a otro listado de las que serán modificadas. Lo que equivaldría a aspirar a presidir un gobierno «alternativo» al suyo, y no una mera «alternancia» con el sanchismo. Si se diera el caso y se diera cumplimiento a este compromiso, sin duda sería una buena noticia para el presente y el futuro de España, aunque sería preciso analizar detenidamente esos listados. No se olvide de que la ética y la moral públicas han resultado gravemente dañadas por el Frente Popular sanchista.