El FMI vuelve a avisar. Y ya van...

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una lienzo sobre los ojos. Ayer, el Fondo Monetario Internacional advirtió de que la economía del conjunto de Europa afronta riesgos a la baja por el Brexit y las tensiones comerciales de Estados Unidos y China. Frente a las recomendaciones, cerramos los ojos y obviamos los consejos de hacer políticas inclusivas y favorables al crecimiento. Nos miramos el ombligo del «país que más crece de la eurozona»... Hasta que esto ya no sea así.