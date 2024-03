Éramos pocos(...) y parió Aragonès

Francis Bacon (1561-1626), el padre del empirismo filosófico y científico, defendía que «la verdad surge con más facilidad del error que de la confusión». Stephen King, el autor de «El resplandor», dice que «a veces la vida arroja coincidencias que ningún escritor de ficción se atrevería a copiar». Coincidencias, errores y confusiones protagonizan, de forma vertiginosa, la actualidad española, en donde la verdad suele ser la peor parada, en un horizonte de tierra cada vez más quemada. Sánchez está tan nervioso como preocupado pero insiste en que queda mucha legislatura, aunque ahora se complica con las elecciones catalanas convocadas por Pere Aragonès. El inquilino de La Moncloa creía tomar aliento con la aparición repentina –¿casualidad?– de los líos con el Fisco del novio de Isabel Díaz Ayuso. Son anteriores a su relación y ajenos a la Comunidad de Madrid, pero eso no los borra y, mientras no se aclaren, son munición contra el PP, aunque los socialistas ya tienen otra preocupación con las urnas catalanas. Un traspiés de Illa, que aparece más o menos a lo lejos en el enredo de Koldo García y cuyo ministerio contrató con el novio de Ayuso, acorralaría a Sánchez. Tampoco habrá Presupuestos Generales del Estado hasta los de 2025. Mientras, «la batalla de los cónyuges» y hasta ahí se puede leer, por ahora. Hacienda envió a la fiscalía el expediente de la pareja de la presidenta madrileña el mismo día que el juez pidió la «inspección» de la trama Koldo, apunta Voz Populi. Sánchez exige a Núñez Feijóo la dimisión de Díaz Ayuso y el PP responde con una denuncia al presidente ante la Oficina de Conflicto de Intereses por los trabajos de su mujer. Guerra total. No habrá prisioneros. El martes, la ministra Montero, que habló de informaciones que conocía por la prensa antes de publicarse, ordenó difundir los datos para que cada comunidad autónoma fabrique su balanza fiscal a su conveniencia. Cataluña no ha tardado en quejarse de agravios con respecto a Madrid, justo cuando hoy el Congreso aprobará la Ley de Amnistía en medio del guirigay, el día después del parto electoral de Aragonès. Todo «es demasiado casual para ser una coincidencia», decía Yogi Berra (1925-2015), una especie de moderno Pero Grullo americano, y la verdad surge antes del error que de la confusión, explicaba Bacon.