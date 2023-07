«Estratagemas» para ganar en política Raúl

Es muy conocida la obra del filósofo Arthur Schopenhauer exponiendo 38 estratagemas «de mala fe» para atraer a posibles votantes. Mantuvo que en el ámbito político la persona que se presenta para obtener un cargo público no tiene que asegurar que pretende cumplir lo prometido. Todos los ciudadanos saben que no va a ser así. Generalmente se admiten las exageraciones y los falsos datos estadísticos. Se considera una «jugada brillante» dar la vuelta a un argumento de tal forma que signifique otra cosa distinta, presentar argumentaciones engañosas en los discursos utilizadas para intentar imponer las tesis de un planteamiento contrario.

Aristóteles, en su Dialéctica, manifestó con claridad que para ganar al adversario lo importante es señalar con insistencia sus contradicciones, resaltando cualquier argumento distinto que haya admitido o defendido con anterioridad. Lo estamos presenciando en el momento actual. Con frecuencia puede comprobarse que lo que se promete no se cumple sin gran trascendencia y numerosas son las contradicciones y errores que se exhiben sin rubor.

Muchas veces para convencer se acude a metáforas, latiguillos, teorías de aparente racionalidad, que puedan anular o disminuir la conciencia crítica. Algunas técnicas intentan convertir el argumento propuesto, ajeno a la verdad, en algo verosímil. Los ciudadanos también saben que no se ajusta a la verdad.

Los discursos se apoyan en citas importantes, casi siempre inventadas o de ambiguo contenido. Se recuerdan frases atribuidas a algún filósofo clásico, Aristóteles, Descartes o a políticos famosos como Winston Churchill, muy socorrido. Se alude también a Unamuno y a Ortega y Gasset, que adornan el contexto, aunque pueda comprobarse fácilmente la inexactitud de la cita, incluso se reproducen preciosas frases confundiendo al autor, Blas de Otero por Gil de Biedma, por ejemplo, la fecha de una obra, con la muerte de su autor.

Otra «estratagema» del orador, según este filósofo, es responder a una pregunta con otra cuestión evadiendo la respuesta y si todo falla en el debate y el oponente es superior, se pasa directamente al insulto concreto. Esta forma de debatir tiene, además, una repercusión mediática que sirve de divulgación con la profusión de redes sociales que se manejan en la actualidad. Unos seguidores se inclinan a favor y otros en contra, pero la tesis comprometida se airea, que es lo que interesa. Se contaba que al general De Gaulle le hicieron varias preguntas sobre la guerra mundial y respondió hablando de Juana de Arco.

Es también posible recurrir al insulto. Cicerón atacó incluso a ciertos grandes personajes del mundo romano, a los que llegó a calificar de profanadores de la virtud. Los políticos de hoy suelen ser menos elevados y con poco ingenio como la zafiedad de llamar «carapolla» al oponente, palabra ordinaria que en realidad desprestigia al agresor y además degrada el ambiente, o decirle a un oponente que es un «judío nazi», una verdadera falta elemental de respeto que tendría que humillar al que lo profiere y genera un panorama deplorable.

Emmanuel Kant en su obra Crítica de la razón pura decía, que él no quería enseñar filosofía sino demostrar el arte de pensar. Eso era para él lo importante. Quien discute en estos tiempos no pretende la verdad, ni arte alguno, sino la aceptación de sus propuestas y el voto para ello. No quieren enseñar nada. La dialéctica para convencer es comparable a la esgrima y da igual quien tenga o no razón. Lo importante y práctico es «tocar» al contrario, pues de eso se trata. Es una suerte que los que reciben el mensaje tengan generalmente la libertad de inclinarse a favor de las posiciones que les parezcan éticas o se haya comprobado su eficacia. Ya se sabe que los programas electorales, «están para no cumplirse», como reseñó una persona de gran relieve.

El aforismo de la biblia tan conocido, «La verdad os hará libres» lo han escogido personas famosas como lema de sus profesiones, pero tiene escasa aplicación en el mundo actual. Se acepta con resignación que los políticos no respetan la verdad en asuntos importantes, dicen que van a construir una escuela y no se ocupan más, que enviarán ayudas o subvenciones que no ponen en práctica, modifican las cantidades que señalan y un recurso muy extendido es decir que los países de nuestro entorno mantienen peores estadísticas. Tristemente se difunde un aforismo simple y descorazonador: «si no se cumple lo prometido, no hay nada perdido». Es este un panorama muy triste y con escasas esperanzas. Tal vez el futuro se presente con mayor honorabilidad.

Guadalupe Muñoz Álvarezes Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.