¿Financiación singular o soberanía fiscal para Cataluña?

La vicepresidenta Montero es la única persona que se ha leído, dicho irónicamente, el pacto entre el PSC y ERC. Por ello, sabe que no es un sistema de concierto económico y cupo. Podemos constatar que Marta Rovira y su equipo negociador no saben qué negociaron. En este caso no me sorprende conociéndolos. No existe tal soberanía fiscal que anunciaron desde la ignorancia más absoluta. Montero sabe muy bien que se acordó que Cataluña seguiría en el régimen común. No entiendo por qué tanta gente cree lo contrario. Hemos leído montones de artículos de expertos sobre Hacienda Pública y el sistema tributario que son unos auténticos ignorantes. No han leído el acuerdo. Por supuesto, los dirigentes del PP no se enteran, porque son una colección de indocumentados, aunque sean inspectores de Hacienda o catedráticos de Universidad. Es cierto que España no se romperá a pesar de los esfuerzos de los sanchistas, los comunistas, los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA.

No creo que nadie pueda defender que la ilegítima amnistía, uno de los mayores escándalos de nuestra democracia, los indultos y la soberanía fiscal para Cataluña sean victorias del Estado de Derecho. No son más que la expresión de la debilidad de Sánchez que está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Estos días se debe sentir muy reconfortado, porque le ha salido un clon al otro lado del Atlántico. Kamala Harris es otra política que tiene problemas con la verdad. No me sorprende, ya que es una arribista de manual. Nos toca vivir tiempos políticos donde parece que no caben la ética y los valores morales. Es curioso ver a Montero defendiendo que Cataluña tiene derecho a un sistema singular. Es decir, a pagar menos y a cobrar mucho más mientras el resto de España compra sus productos. Como catalán me alegro, dicho irónicamente, pero como español siento una vergüenza infinita. A la vicepresidenta se le ha ocurrido, no salgo de mi asombro, defender la singularidad (es decir, insolidaridad y desigualdad) indicando que Canarias, Baleares y otras autonomías (eso ya no lo entiende ni ella) gozan de sistemas de financiación singulares. Para que luego no reconozcan que es la mejor hacendista de nuestra historia.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).