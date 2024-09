Isabel Díaz Ayuso: "Ahora viene el gran golpe en Cataluña"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se muestra muy crítica con el denominado "cupo catalán" y asegura que "esto no va de dinero sino de soberanía, de impunidad y de ilegalidad". Así, apuesta por una reforma electoral, con el objetivo de "evitar que en el futuro volvamos a estar en manos de minorías que nos odian". Finalmente, advierte de que el "gran golpe catalán" no es otra cosa que el "referéndum".

¿Hay margen para hablar de financiación autonómica en el contexto actual?

El actual sistema de financiación lo ideó Zapatero para beneficiar a los nacionalistas que, como negocio corrupto que son, nunca se van a contentar. Dicho esto, mezclar el pacto con ERC con la financiación es un engaño, porque esto no va de dinero sino de soberanía, de impunidad y de ilegalidad. De rompernos. Y a partir de ahí vienen todas las mentiras como la llamada «singularidad de Cataluña», como si las demás no lo fueran. Cada persona, familia o región, afortunadamente, es singular. Y somos un país de contrastes, pero también de regiones hermanas donde la soberanía nacional es la madre con la que pretenden acabar. No somos un país federal ni nos conviene serlo. A Cataluña se le inventan singularidades y a los demás se nos niegan las propias: nosotros somos una región de apertura, de libertad y de bajos impuestos. ¿Por qué no lo respetan? Porque son unos mentirosos que pretenden de manera cobarde meter la mano a los empresarios, arruinar a la clase media y culpar de todo al PP. Menos mal que la unidad del Partido Popular y su fortaleza podrán hacer frente al gran golpe, que es lo que se nos viene. Yo llevo advirtiendo de ello desde hace tiempo, ahí está la hemeroteca, y el gran golpe está aquí.

¿A qué se refiere con lo del «gran golpe»? Lleva hablando insistentemente de ello durante toda la entrevista.

Como le dije antes, esto no va solo de dinero. Esto va de España y de cómo evitar que en el futuro volvamos a estar en manos de minorías que nos odian y que desde hace años trabajan para dinamitarnos desde dentro. Por eso, entre otras medidas, debemos reformar el sistema electoral para que no vuelvan a funcionar con el poder que los españoles no les han dado en las urnas.

Pero, ¿qué es en concreto el «gran golpe»? ¿Illa no puede ser un escudo para frenarlo? Ya hemos visto que vuelve cierta normalidad a la Generalitat con la bandera española, con la presencia de los Reyes...

Illa es una trampa absoluta que maquilla la verdad. El golpismo ya tiene impunidad y dinero ilimitado para rematar lo que llevan intentando desde hace tantos años. Mientras, el que fuera peor ministro de Sanidad de la pandemia en Europa, cumple mínimamente con sus obligaciones y todos se vuelven locos a aplaudir. ¡Poner la bandera de España! ¡Solo faltaba! Quiero recordar que el PSOE fue quien empezó con Montilla a imponer la rotulación en catalán e Illa avanzará por el camino que le marquen los independentistas porque son lo mismo. Por cierto, él ha llegado ahí por mérito ajeno, como la recuperación de la legalidad a través del 155, poner al golpismo delincuente ante la Justicia, la gestión calamitosa de los independentistas y la implosión de Ciudadanos. Ésos son todos sus méritos. El «golpe» es el referéndum.

¿Es hacia donde cree que va el independentismo después de perder la Generalitat?

Gobiernan en España y tienen a su presidente comiendo de su mano. Funcionan con una hoja de ruta clara. Lo siguiente va a ser el gran golpe, continúan con su proceso de ruptura y ahora será a través del referéndum, lo que es, a todas luces, ilegal. Sánchez les ha eliminado todo contrapeso jurídico y económico. ¿Cómo volver a atrás y rehacer tanto destrozo?

Pero de las elecciones catalanas no han salido reforzados, el mensaje de los catalanes ha sido justo el de que quieren pasar página de todo aquello.

El independentismo no ha abandonado su camino de ruptura. Mientras materializan el referéndum van a continuar expulsando a España de Cataluña, que es su forma sibilina y traidora de crear una nación paralegal, como si fuera un nuevo país. Eso sí, viviendo del resto de españoles. La pela es la pela.

Una vez que se haga efectiva la amnistía para Puigdemont, ¿Junts será un partido homologable con el que poder dialogar y pactar cuestiones económicas y sociales?

A estas alturas, no. Hay que dejar de vivir chantajeados por esas minorías antiespañolas, autoritarias y desleales. Por eso defiendo una nueva ley electoral que coloque a todos en su justo sitio de acuerdo al resultado de las urnas.

¿Ni siquiera ve margen para normalizar las relaciones con ellos en todo lo que no tenga que ver con la política territorial? Los programas económicos y sociales tienen bastantes puntos en común.

Con gente que tiene esos principios, que trabaja para acabar con España, y que piensa con ese discurso xenófobo, yo no iría ni a la vuelta de la esquina. Aunque, afortunadamente, a mí no me toca tomar esa decisión en el Congreso de los Diputados.