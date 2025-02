El fracaso europeo en Ucrania

Todo indica que la Guerra de Ucrania ha entrado en la fase final. Macron fracasó en la minicumbre que organizó para intentar liderar una respuesta europea a la negociación que ha comenzado entre Estados Unidos y Rusia. Ese encuentro celebrado en París no tuvo, como era previsible, ninguna utilidad salvo para hacer un ridículo espantoso. Era un grupo de líderes débiles con problemas en sus respectivos países que pretenden tener una silla en la mesa de la negociación. Sánchez se presenta como el gran líder de la izquierda menguante y Macron de una Francia en declive que ya no pinta nada en el mundo. Europa no tiene ninguna fuerza. Ni está ni se le espera. Sus dirigentes no son capaces de alcanzar una posición común en casi nada. Con este panorama es lógico que Estados Unidos y Rusia no les tengan en consideración. ¿Qué pueden aportar a un proceso de paz? ¿Puede tener Putin alguna inquietud? ¿Son capaces de incrementar su apoyo a Ucrania? ¿Desplegarían tropas sobre el terreno?

La realidad es tan evidente que muestra un panorama desolador para los intereses de la UE. Por cierto, es lo que sucedió en Afganistán donde Biden protagonizó una de las huidas más vergonzosas de la historia militar de Estados Unidos. Ucrania no puede tener, desgraciadamente, demasiadas expectativas ante el proceso negociador que han iniciado Estados Unidos y Rusia. Putin no tiene prisa, aunque le conviene acabar la guerra. Ha conseguido sus principales objetivos y es poco probable que Zelenski sobreviva a la derrota. Al final es lo que sucederá con la anexión de los territorios ucranianos prorrusos. Tras decenas de miles de muertos y un territorio devastado, la opinión pública verá el resultado como un gran fracaso. La ayuda europea no se incrementará y nadie está dispuesto a asumir una peligrosa escalada armamentística. La conclusión del conflicto muestra que Estados Unidos pasa totalmente de la UE. La inestabilidad no ayuda a conseguir que Trump nos respete. No es fácil que lo haga con políticos sin fuerza como Scholz, Macron o Sánchez. Rusia ha trazado una serie de líneas rojas que serán asumidas por Washington. Las bravuconerías de Zelenski no hay que tomarlas en serio, porque no es nada si Estados Unidos le abandona. Lo mismo sucede, desgraciadamente, con Europa.