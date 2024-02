Galicia: el voto útil

«En buena democracia, no se trata de votar lo que a uno más le gusta, sino lo que resulta útil para que se mantenga en el poder lo más cercano a lo que a uno prefiere», escribió Conrad Adenauer, aquel anciano sabio que, tras la II Guerra Mundial, consiguió atraer a la democracia cristiana una parte sustancial del voto de la derecha radical.

Los gallegos saben muy bien quién sube y quién baja las escaleras. Hay clichés que no responden a la realidad. Son falsos. Muchos gallegos se esforzarán el domingo por hacer uso del voto útil. No les gusta depositar sus papeletas en urnas estériles. Conocen de sobra el alcance de las elecciones en su Comunidad Autónoma. Y, al margen de ciertas torpezas de Alberto Núñez Feijóo, saben que no deben desperdiciar su voto, sino depositarlo en favor del partido que está más cerca de poder defender en la Xunta y en el Parlamento lo que piensan.

Resulta muy difícil instalarse en la mayoría absoluta sin atraer el voto útil. Feijóo y Rueda lo saben. Se hace necesario, como en los lejanos días de De Gasperi en Italia, hacer frente al tirón de la extrema izquierda y de la izquierda, conquistando el centro derecha moderado, el sufragio de aquellos que se encuentran en una posición más radical. Claro que no han favorecido determinadas torpezas de cierto personaje cualificado, pero es necesario saber superarlas para que Galicia no derive hacia una situación similar a la de Cataluña: la espuria alianza de los independentistas con el PSOE. Pedro Sánchez es un político dispuesto a todo con tal de prolongar su estancia cómodamente sentado en su poltrona monclovita.

Las elecciones gallegas del domingo han adquirido un relieve superior al autonómico. En ellas se juegan algunas decisivas cuestiones nacionales y los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, se están volcando para derrotar al rival. En esa lucha de gallos, el voto útil puede ser clave para despedazar al contrario. El Partido Popular lo sabe muy bien y, como en ocasiones anteriores, está apelando al buen sentido del gallego medio para que el centro derecha gallego conserve el poder.

Luis María Anson,de la Real Academia Española.