Ganadores, perdedores y pagafantas

A estas alturas me sigue sorprendiendo que alguien pueda pensar que Sánchez quiere irse a un organismo internacional. El único que le interesaría es presidente del mundo, pero no existe. Otra cosa es que le gratifique la política exterior y pasearse como un líder influyente. Es más interesante y agradable que aguantar a sus socios o escuchar los insultos de los manifestantes. No hay más que ver su cara y gestos durante el debate. Lo que quiere es ser presidente del Gobierno y lo ha conseguido, así como estar más años que su enemigo Felipe González. Por tanto, es un claro ganador. A Feijóo le gustaría estar en sus circunstancias. El poder puede ser duro e ingrato, pero es infinitamente peor no tenerlo. Por tanto, ha ganado, dormirá feliz e intentará levantarles la cartera a sus socios. Es verdad que tiene que lograr que le aprueben los presupuestos. Lo conseguirá, porque es muy fácil. No hay más que pagar. Como es normal, los suyos le felicitaron, pero se vieron eclipsados por la efusividad de Yolanda Díaz. Es otra ganadora.

Y llega el esperado momento del reparto del botín. Los ministros entrantes y salientes estarán de los nervios. La lista de perdedores es amplia. En primer lugar, está el independentismo catalán que ha entrado en el redil y no conseguirá ningún avance soberanista. La amnistía es algo que no le preocupa a Sánchez, ya que espera que se olvide en cuatro años. Creo que se equivoca. Por supuesto, las autonomías gobernadas por los nacionalistas, Cataluña y el País Vasco, se verán beneficiadas mientras que el resto pagarán la fiesta. España se divide entre los sanchistas y sus enemigos. Pablo Iglesias es un pagafantas al que le queda el derecho a la pataleta. Los votos de Podemos no valen nada, aunque pueden aspirar a unas migajas. Le pueden dar una tertulia en RTVE que es el canal temático del PSOE. Los que esperaban que fuera el del PP tendrán que esperar. Puigdemont ha conseguido la amnistía, pero Sánchez le engañará en el resto de las cuestiones como es habitual. Es el otro pagafantas. Por supuesto, no existe moción de censura viable.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)