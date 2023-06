El Gobierno que rejuvenece

«¿Cuántos años tienes?» Una pregunta de lo más habitual y fácil de responder. Es de las primeras frases que se aprenden en las escuelas de idiomas. «How old are you? Quanti anni hai?». Da igual que no sepas conjugar verbos, es una cuestión universal que se memoriza durante las lecciones iniciales. Pero en Corea del Sur esta pregunta tan inocente daba lugar a un sinfín de respuestas.

La última vez que estuve en Seúl, cuando cogía algo de confianza, o algún surcoreano sacaba el tema, interpelaba sobre la edad. «¿Pero comparado contigo o mis años en Corea del Sur?”, me respondían. Resulta que en el país asiático no existe el «cero», ni siquiera en los rascacielos ni ascensores. Y al alumbramiento no se nace con 0 años, pues al llegar a este mundo se tiene ya un año de vida. Para añadir a la confusión, además, cada 1 de enero, con el comienzo del Año Nuevo, se celebra el cumpleaños de toda la población, que automáticamente se agrega un año más de edad. De ahí el caos entre la «edad coreana» y la «edad internacional». Por ejemplo, Psy, el cantante de «Gangman Style» –que se hizo famoso por su canción sobre el lujoso ambiente del distrito financiero de Seúl– nació el 31 de diciembre de 1977. Para nosotros tiene 45 años, para los surcoreanos, 47 (el año de gracia tras nacer, más el otro extra por el inicio de año).

En España los nacidos el primero de enero se quejan de que nadie se acuerda de ellos en su día porque todo el foco está en la celebración del Año Nuevo. Los surcoreanos tenían aún menos protagonismo pues festejaban, además, los cumpleaños de todos a la vez. Hasta ahora.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, prometió en campaña que acabaría con este desajuste. Y cumplió con una ley en el Parlamento que se aprobó en diciembre y ha entrado en vigor este mismo miércoles. Gracias a ella, los 51 millones de surcoreanos han rejuvenecido. Imagínese que su Gobierno le regalara un año más de vida o le quitara la presión social que hay alrededor de ciertas cifras, al menos, durante dos años más.