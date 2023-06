Una idea brillante

La vida misma es fuente de ideas. Hablar por teléfono es un deporte que mi marido critica, y mi hija, a su vez, censura que intente hablar mientras escribo o mientras busco temas interesantes en internet. Hoy me decía si no soy consciente de que padezco déficit de atención, pero es algo que he asumido desde que tengo entendimiento, memoria y voluntad, las tres facultades del alma que trato de ejercitar cada día. Así que, después de hacer risas con todo esto, me concentro (¡tú puedes, mamá!) y me pongo a comentar lo de más arriba, lo de las ideas brillantes. Esta semana el delegado del gobierno en Madrid, ante un foro de no escaso de prestigio en el Casino de la capital, se permitió decir la chorrada de mayor tamaño de las últimas jornadas, que estando en campaña para las generales las vamos a tener en abundancia. Asegura el tipo, por boca del gobierno sanchista, que Bildu ha salvado más vidas que la oposición. Yo, particularmente, creo que ha querido decir que ha segado vidas a través de su brazo armado, ETA, de quien parece no acordarse, pese a que, algunos conmilitones de partido, como Fernando Múgica, murió a manos de Chapote del clásico tiro en la nuca. Y así hasta 853 asesinatos y 3500 atentados. No sé si a estas alturas estará cesado o si los bilduetarras le darán una condecoración tipo hacha y serpiente en bronce entregada por su cabeza más visible, Otegui, ese con el que pacta Sánchez para mantenerse en la jefatura de Moncloa. Sin embargo afea que el PP llegue a acuerdos con Vox. No se puede hablar, ni opinar ni criticar cuando no se tiene fuerza moral para ello, y en este caso Sánchez tiene que callarse porque carece de decencia, de honestidad y de ética como para hablar siquiera de las cucarachas o ratas de alcantarilla que pueblan las cloacas debajo del suelo que pisa.

Luego está lo de los juegos de palabras. Zapatero a tus zapatos, panadero a tus panes y los políticos que no jueguen a lingüistas, que para eso está ya la RAE, lamentablemente con menos autoridad que un pigmeo que permite que los ignorantes del panorama político hablen sin saber lo que dicen o queriendo reinventar el idioma. Ahora se critica que se diga violencia intrafamiliar en vez de violencia de género o violencia machista. Lo correcto sería hablar de violencia, sin calificativo, porque da lo mismo que sea hacia la parienta, los niños o de ella hacia él, que parece que nadie lo considera y también existe. ¡Vaya si existe! De él hacia él, de ella hacia ella, de hijos a padres, y así hasta el infinito. Pero, claro, es necesario justificar un ministerio para que luego las partidas presupuestarias se esfumen y se diluyan o, de repente, descubramos que la titular de la cosa lo ha gastado en tratamientos de estética, restaurantes, noches de hotel y combustible para recorrer 1.200 kilómetros diarios con fondos públicos destinados al cuidado de menores no acompañados, como ha ocurrido en Canarias. Si es que todos queremos una vida de abundancia y lujo y un máximo rendimiento con mínimo esfuerzo.

CODA. Trump está muy pesado, pero ha recaudado siete millones de dólares para su campaña en esas cenas/charitys tan habituales en USA. Tiene dos competidores en las filas republicanas. Uno de origen hispano, Francis Suárez, alcalde de Miami, que creo que no computa como futuro presidente del país, y Ron DeSantis, formado en el corazón del partido. Consciente de lo estrecha que puede ser su victoria, hizo crecer el universo de sus seguidores en el estado de Florida entre votantes no blancos, independientes, mujeres suburbanas, y jóvenes. Se pone siempre en el lugar del otro y la gente lo sabe. De él dicen que no es charming pero es un terminator, y eso vende.