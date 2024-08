Libertad para perderse

Cosas que he comprobado este verano que ya no hacemos en vacaciones. Primero: enviar postales. ¿Quién se va a tomar la molestia de apretar palabras en un cartoncito con una foto genérica cuando podemos enviar a cualquier pariente por WhatsApp quince o veinte imágenes personalizadas del presente que estamos disfrutando? El e-mail, Facebook e Instagram dejaron moribundas a las viejas postales, pero ha sido WhatsApp quién les ha disparado el tiro de gracia. Echaremos de menos el nostálgico momento de expectación de abrir una añeja caja de zapatos llena de polvorientas postales. Seguramente existirán en algún lugar de la red polvorientas cajas virtuales de zapatos, pero no será igual.

Otra cosa que tampoco ya no hacemos nunca en vacaciones. Perdernos. Fuera el lugar de nuestras vacaciones un pueblo rural o una gran ciudad, siempre se daba aquel momento en que, por una razón u otra, nos desorientábamos y desconocíamos el camino de vuelta a nuestro seguro y acogedor alojamiento.

Empezaba entonces la entrañable discusión con nuestra pareja sobre por qué no preguntas. Y uno, por orgullo, se resistía al máximo hasta que no quedaba más remedio que rendirse a la evidencia del nulo sentido de la orientación propio. Cuando por fin te decidías a consultar, descubrías que, entre la multitud de lugareños o turistas, habías elegido dirigirte (como siempre) precisamente al único ejemplar de los alrededores que daba claros signos de retraso mental.

Todas esas apasionantes experiencias y contradictorias emociones han sido absorbidas por el agujero negro del Google-maps, que te informa al instante de que, aunque a tu sentido de la orientación biológico le dé la sensación de que está en Nepal, en realidad te encuentras a dos manzanas de tu hotel. Puedes incluso llamar a un Uber si te da pereza recorrerlas andando. Reconozcámoslo: con estos adelantos, las vacaciones han perdido algunas de sus mejores y más características emociones.