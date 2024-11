El lodazal de la DANA no es un bulo

Como es sabido, el miércoles a las 9h y tras un minuto de silencio por las víctimas de la DANA, se suspendió la Sesión de Control del Pleno del Congreso, (así como el Pleno del Senado). Entonces las víctimas ya eran unas decenas , y el sanchismo se opuso a hacer lo propio con un Pleno extraordinario convocado por la sanchista Armengol con un único punto del orden del día: convalidar el RDLey que reforma la ley reguladora del Consejo de RTVE y que permite una auténtica ocupación del mismo por parte del sanchismo. ¿Era tan extraordinariamente urgente y necesaria esa reforma para justificar ese Decretazo y su inmediata convalidación? Esa extraordinaria y urgente necesidad la exige la misma Constitución en su artículo 86 para poder dictarlos, pero las prioridades sanchistas son de una mezquindad inimaginable. A día de hoy todavía el gobierno no ha declarado el estado de emergencia y anuncia que lo hará el Consejo de Ministros del próximo martes.

Que a los cuatro días del comienzo de la catástrofe se cuenten por decenas de miles las personas que necesitan alimentos y suministros básicos, es propio de un país del tercer mundo, pero no debe ser una prioridad sanchista. Saqueos en comercios con decenas de detenidos en medio de esta tragedia son el contrapunto a tantas muestras de solidaridad por parte de la gente, vecinos y de toda España. El fango inunda las calles, carreteras y caminos de la zona afectada, lo que no es un bulo y es coherente con el lodazal que Sánchez incorporó al discurso político como una gran contribución . Fue el fango y el lodazal, tras su retiro de cinco días a meditar qué debía hacer tras haberse enterado - no los españoles, sino sólo él- que su mujer estaba siendo investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias. Es de esperar que tras este auténtico lodazal deje de calificar como tal las noticias que no le gustan y que atribuye a los pseudo medios.Y que se ocupe por ejemplo de que el Ejército ayude como solo él puede hacerlo -y quiere hacerlo- con sus unidades y el material pesado necesario para alcanzar cuanto antes una relativa normalidad en la zona siniestrada. El escenario que revelan las imágenes es dantesco pero la declaración de emergencia por el gobierno puede esperar. Sánchez debe estar meditando si procede la urgencia para ayudar a retirar el fango de una Comunidad gobernada por la oposición. Las víctimas mortales ya superan las doscientas y la prensa internacional habla de una cifra similar de desaparecidos lo que supondrían unos 400 fallecidos. Pero la culpa es del cambio climático.