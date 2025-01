La mala fe del Gobierno

No se puede emplear otro término a la estrategia que está utilizando el Gobierno para no resolver el problema que ha organizado con el Decreto-ley ómnibus. Esa penosa la utilización partidista de los portavoces del PSOE y los miembros del Gobierno que han salido en tromba, así como de los medios de comunicación y periodistas de la siempre leal izquierda. En lugar de plantear dos preguntas muy simples: la elección del ómnibus y la negativa a negociar con el PP. Los dirigentes del PP y Junts han dejado muy claro que votarán en favor de las pensiones y el bono transporte si lo presentan individualmente. Por tanto, serían Decretos-leyes fáciles de convalidar. El problema reside en la voluntad del Gobierno de aprovechar la oportunidad para colocar otros temas que son inasumibles. A golpe de argumentario, los tertulianos sanchistas han optado por centrarse en el palacete que han regalado al PNV, cuando tendría que ser del Gobierno Vasco, e incluso afirmando que el PP ya lo había acordado con Aznar y Rajoy. No es verdad, pero vivimos una época en la que se ha normalizado la mentira. Es más, al final nos sorprenderá que alguien del Gobierno diga la verdad. Lo normal es que Sánchez hubiera aprendido del desastre y estuviera dispuesto a enmendar sus errores, pero no solo no es así, sino que ha decidido perseverar en esa línea. No le costaba nada convocar un Consejo de ministros extraordinario, lo ha hecho por temas mucho menos importantes, para aprobar esos decretos leyes, lo digo expresamente en plural, y resolver el problema que ha creado la arrogancia de su equipo ministerial y la ineptitud de sus negociadores. La reacción de los medios de comunicación refleja muy bien el poder de Sánchez y la decidida apuesta que están haciendo para asegurar su continuidad a cualquier precio. La capacidad de colocar la propaganda es impresionante, así como el manejo de esas redes sociales que critica, pero que son instrumentos fundamentales de su estrategia. El PP se tiene que mantener firme, porque las mentiras tienen las patitas muy cortas. Es bueno que Feijóo tenga muy claro que no hay otra opción frente al sanchismo que actuar con dureza y contundencia. No hay que llegar a ningún acuerdo. El sorayismo ha sido y seguirá siendo un grave error.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).