Feijóo acusa a Sánchez de usar a los pensionistas como "escudos humanos" ante su debilidad: "Es mezquino"

Unas horas después de que el Gobierno sufriera dos derrotas parlamentarias en el Congreso, el Gobierno se ha obcecado en culpabilizar al PP por no apoyar el decreto ómnibus. Algo que desde el PP frenan de inmediato.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de utilizar como "escudos humanos" a los pensionistas. "Para nosotros las pensiones y pensionistas son sagrados", ha advertido el presidente del PP en declaraciones a los medios en su visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) donde ha realizado un paseo por algunos de los stand de las comunidades donde los populares gobiernan. Así, ha podido saludar al presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, o al de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. También al alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, entre otros.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de "utilizar a los pensionistas de rehenes" y lo ha calificado como "inadmisible y mezquino". "Es inmoral", ha clamado. De esta manera ha insistido en que el PP ha votado en contra del decreto ómnibus por suponer una "trampa". Así, ha asegurado que habría llevado el "sí" de los populares si llevase la subida de pensiones y no el "regalo" de "privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas". También ha defendido que habría votado su partido a favor si supusiera la gratuidad del transporte público pero no las subidas al IVA de los alimentos. Igual ocurre con las ayudas a la Comunidad valenciana. "Sí a Valencia y no a la okupación ilegal", ha defendido.

Feijóo ha retado a Sánchez a votar a favor de las proposiciones de ley que el partido ha registrado en el Congreso. "El gobierno, lo que pretende es enturbiar la vida política y engañar a los pensionistas o usuarios del transporte". La constatación de que el Gobierno no ha podido aunar a sus socios para sacar adelante los reales decretos, hace repetir a los popualres que el "Gobierno es incapaz de presentar leyes y presupuestos". "El Gobierno está bloqueado y pretende bloquear España”, asevera.

Uno de los motivos por los que el PP decidió votar en contra del decreto de medidas sociales y económicas es por la cesión del Gobierno al PNV de un palacete en París, edificio donde reside hoy el Instituto Cervantes. Un "regalo" que el Gobierno coló en el decreto ómnibus. Esta cuestión ha vuelto a poner de manifiesto la incompatibilidad entre el PP y el PNV en esta legislatura, más allá de pactos puntuales por coincidencias ideológicas. En esta semana, desde ambos partidos se han dedicado a exponer públicamente sus diferencias. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, llegó a calificar a los nacionalistas vascos de ser el partido "aprovechategui" y los vascos llegaron a llamar al partido de "sinvergüenza". Ante esta situación, el presidente del PP ha acusado al PNV de ser "un satélite más del PSOE". Cuando el PNV vuelva otra vez a ser un partido con criterio, que pacte con unos u otros según el pacto, podrá hablar con el PP", ha analizado ante las preguntras de los medios. A su juicio, volver a entablar relaciones será difícil mientras que el PNV sea "un socio estratégico del sanchismo en Madrid y Euskadi".