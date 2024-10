Mercadona y el IVA

La izquierda patria se ha enfurecido por el hecho de que Mercadona haya informado a sus consumidores que los precios de muchos productos básicos se han incrementado a partir de este 1 de octubre como consecuencia de la subida del IVA perpetrada por el Gobierno de PSOE-Sumar. Dos han sido las mayores críticas que desde la izquierda se han dirigido contra la principal cadena de supermercados de España. Por un lado, que cuando el gobierno redujo el IVA, Mercadona no anunció a bombo y platillo que se había bajado el IVA; en cambio, ahora que se sube el IVA sí está publicitando la subida. En consecuencia, se nos ha dicho, Mercadona se estaría metiendo indebidamente en política, lo que vendría a constituir una especie de casus belli. La crítica es ridícula: primero porque los empresarios, y las empresas, tienen todo el derecho a hacer política si así lo consideran pertinente (curiosamente, o no tanto, la izquierda ha terminado comprando la máxima franquista de «haga como yo, no se meta en política»); segundo, porque esta misma izquierda no se cansa de repetir que «lo personal es político» y que, por ende, nadie podemos sustraernos de la esfera política (y, si eso es así, Mercadona también estaría haciendo política aun cuando no publicitara la subida del IVA); y tercero, porque cuando se bajó el IVA fue el Gobierno quien hizo suficiente campaña propagandística desde todos los frentes para que todos los ciudadanos tuvieran bien claro a quién le debían el alivio en los precios: una campaña propagandística que ahora el Ejecutivo no ha repetido para echarse sobre sus espaldas las culpas de la subida de este impuesto, de modo que le corresponde a Mercadona aclararle a sus consumidores quién es el responsable de que aumenten los precios. Por otro lado, la izquierda también le ha reprochado a Mercadona que, cuando bajó el IVA, los precios de sus productos no descendieron y, en cambio, ahora que sube el IVA sí van a repercutir ese gravamen contra el consumidor. Pero esto sabemos contrastadamente que es falso: el EsadeEcPol, en su estudio de marzo de 2023 «La reducción del IVA en los alimentos básicos: evaluación y recomendaciones», confirmó que las grandes superficies (entre ellas, pues, Mercadona) trasladaron el 90% de la bajada del IVA a los precios de los consumidores. Y ahora, claro, volverán a hacerlo tras la subida del IVA del Ejecutivo. Porque eso es lo que la izquierda no puede soportar: que se informe a los ciudadanos de que nuestro gobierno «de progreso» está maltratando a impuestos a todos los ciudadanos, incluyendo los de rentas más bajas.