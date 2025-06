Otros veraneos (I). La «Méndez Núñez» más allá de los siete mares Barrio

Iniciamos la ya clásica serie, dedicada a los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo veraneo es diferente. Y la abrimos con la dotación de la Fragata F-104 de nuestra Armada, la «Méndez Núñez», que salió de su Ferrol el 24 de abril y regresará a primeros de octubre. Por supuesto veraneo diferente para ellos y para sus familias.

Tras dejar el Atlántico, superado Gibraltar, operaron en el Mar Jónico hasta mediados de mayo junto a la «Álvaro de Bazán» y el «Patiño» en el ejercicio «Mediterranean Strike». El 19 salían de Souda, el 24 pasaban Suez; luego, Mar Rojo, Estrecho de Bab el Mandeb, golfo de Adén y Salalah, ya en Omán, desde donde contacto con ellos.

«La vida a bordo de los 210 efectivos de su dotación, (171 hombres y 39 mujeres) ha estado marcada por la intensidad de la preparación para el tránsito por el Mar Rojo, donde podíamos encontrarnos con la amenaza de los hutíes», señala su comandante el CF. Jaime Muñoz-Delgado. El despliegue «Highmast» es parte de una «iniciativa europea para la interoperabilidad de grupos aeronavales»; cuando le pregunto extrañado cómo la dirige un británico a bordo del portaviones «HMS Prince of Wales», en la que también se enmarcan junto a europeos buques canadienses y norteamericanos, añade: «iniciativa integradora; además, iremos incorporando unidades a la agrupación a lo largo de nuestro despliegue; acaba de unirse una fragata neozelandesa, esperamos una australiana y se prevé contar con japoneses y surcoreanos; además se realizan ejercicios con marinas de la región, India, Singapur e Indonesia, aunque sin integrar sus unidades en el grupo».

Indiscutible buena visión estratégica y de cooperación por parte de los diseñadores del despliegue. «Salvo con las unidades de países que no pertenecen a la OTAN, que pueden suponer alguna diferencia en cuanto a procedimientos y compatibilidad de equipos y sistemas, en general se opera sin dificultades, de la misma forma que en otros ejercicios». Incluso cuando le pregunto como se integran los F-35 B del «Prince of Wales», (aviones que España no tiene) tampoco apunta dificultades. «De hecho, ahora mismo, la “Méndez Núñez”, dotada con el sistema AEGIS y el radar multifunción SPY-11D, bien servida por personal altamente especializado, dirige la defensa aérea de la fuerza».

La F-104 se entregó a la Armada en 2006. «Se mantiene en muy buen estado gracias al enorme esfuerzo de sostenimiento que realiza la Armada», señala Muñoz-Delgado. Aunque apunta «porque la tecnología avanza y las amenazas van cambiando muy rápidamente, será necesaria una modernización que mantenga sus sistemas y equipos actualizados; son barcos que han dado unos resultados excelentes, con grandes capacidades y un nivel de disponibilidad altísimo; en los últimos meses todas las F-100 han estado operando en la mar al mismo tiempo». Apoyo logístico desde España constante y con mucha gente dedicada a sostener nuestro despliegue, aprovechando nuestras escalas; a veces es necesario enviar asistencias técnicas especializadas para reparaciones que no podemos acometer nosotros solos. Lo que cambia de este despliegue es la lejanía a donde es necesario enviar suministros y piezas, a veces con tramites aduaneros complicados. Pero es algo que la Armada tiene perfectamente protocolizado. Por otro lado, el hecho de navegar en una agrupación, facilita el sostenimiento y la resolución de averías, porque hay apoyos mutuos. El ejemplo más común es el suministro de combustible sin necesidad de entrar en puerto. También pasan agua, repuestos y víveres en un procedimiento totalmente estandarizado.

Busco el lado humano. ¿Cómo conviven 210 personas en un espacio limitado? Buen gimnasio, junto al hangar y la cubierta de vuelo para moverse. Televisión, cine, juegos de mesa, cartas y hablar con la familia, aspecto muy mejorado en los últimos años. Pueden utilizar su teléfono móvil conectándose a la red wifi del barco que da acceso a internet, siempre que la situación operativa lo permita. Aspecto fundamental, bien diferente al asumido por otras generaciones no tan alejadas.

Piropo especial como siempre para los cocineros: «suerte contar con ellos, pendientes de gustos y necesidades especiales». Quiero imaginar no falta el «pulpo a feria» tan típico de su Ferrol.

Tras operar tres meses a lo largo del Índico, se desvincularán del «Prince of Wales» en Filipinas, escala imagino diseñada con acento español, donde allí dejamos tantas raíces que tristes acontecimientos históricos han querido borrar. ¡Tanto que aportar por nuestra Armada desde aquel «Galeón de Manila» con base en Acapulco!

Desde Filipinas vuelta a casa. Octubre.

Hablar de este esfuerzo individual y familiar, de esta dedicación y testimonio de servicio a España que necesita como nunca alientos de patriotismo, no cabe en este relato.

El lector coincidirá conmigo: ¡gracias!

¡Buena mar, «Méndez Núñez»!

Luis Alejandre Sinteses general (r). Academia de las Artes y Ciencias Militares.