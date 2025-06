Su desgaste es la huella

Las crisis personales adelgazan. Cualquiera que haya pasado por una, y no conozco a nadie libre de tragos amargos, sabe que la ansiedad y el miedo en dosis adecuadas encogen el estómago tanto como el ánimo, y entre el menos comer y el más pensar, se ve uno o una frente al espejo con las facciones más afiladas y la mirada algo menos lustrosa. La semana pasada veíamos a Pedro Sánchez exhibir una tristeza gestual y sonora que revelaba claramente el ánimo caído y temeroso de alguien que, como dijo Rufián después de su encuentro, está «tocado». Ayer le correspondió a Ábalos paseíllo en la entrada y salida del Tribunal Supremo, y ofreció también esa impresión de desgaste físico que descubre un alma torturada. Mucho más delgado, desaparecida ya la clásica orondez de su rostro satisfecho, a duras penas podía ocultar ese signo de decadencia no aceptada que supone el desajuste del cuello de la camisa. Cuando llevas corbata y entre la camisa y el cuello cabe un dedo, o es que encorbatarse no es lo tuyo o es que estás perdiendo peso y además te dejas llevar por el desánimo, sobre todo si eres alguien que se mire mucho al espejo. Descuido estético y descuido emocional se alimentan casi siempre.

A cualquiera le pasaría. No me gustaría estar en el pellejo de alguien que cada mañana se asoma a los periódicos o a los informes confidenciales temiendo el mordisco o el puyazo de una confesión, una frase o una revelación. Sobre todo si la fuente son escuchas o grabaciones de amigos y tienes la certeza de que durante alguno de los diálogos con ellos has dicho algo inapropiado o dejado caer secretos. Es cierto que nadie resiste la grabación de una conversación privada. Yo el primero. Y supongo que usted, lector o lectora, tampoco. Una constatación que imprime una necesaria benevolencia ante esa pública exhibición de conversaciones. Con una excepción: que la materia del palique sea cuestión relativa a los dineros públicos y el uso aprovechado de una posición de poder. Que revelen corrupción, para ser decididamente exactos. En ese caso no solo no tiene cabida comprensión o tolerancia alguna, sino, al contrario, exigir con todo el vigor posible que los comportamientos revelados reciban la reprensión y el castigo que merecen los corruptos. Y sus alrededores, por muy altos o respetables que éstos sean.

No hace falta escribir sobre esto para que sea ley de vida. Es impresión extendida y realidad aceptada que si te han grabado y se difunde tu voz y se diseminan tus palabras tienes muy difícil escapar de lo que éstas revelan. En cualquier sentido. Más aún si lo que escuchamos es delictivo, sucio o cutre. E, insisto, procede de un poder cuyos manejos quedan al descubierto.

No digo yo que las delgadeces revelen culpabilidades. El miedo, que tan libremente se pasea entre nosotros, no atenaza solo a quienes han hecho algo sino también a los que temen ser injustamente acusados o condenados. Pero las que exhiben los protagonistas de este «reallity», con la excepción de Koldo, que parece de intocable complexión, y a la espera de que empiece a enflaquecer el señor Cerdán, se me antojan pista a seguir para permanecer cada vez más atentos a la pantalla porque hay partido, se jugó fuerte y quedan aún por revelar secretos graves y ásperos que los protagonistas conocen y temen. Su desgaste es la huella.