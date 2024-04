Lo que tiene leer a los clásicos y aprenderlos casi de memoria cuando eres joven, es que después tienes recursos para muchas cosas. En este caso un poema morisco de Lope de Vega me ha recordado a Pedro Sánchez: “Mira, Zaide, que te aviso / que no pases por mi calle, / ni hables con mis mujeres, / ni con mis cautivos trates, / ni preguntes en qué entiendo / ni quien viene a visitarme, / qué fiestas me dan contento / o qué colores me aplacen”. Qué belleza de versos, qué jovencita era yo y qué bien se me quedaba todo en la memoria. En cambio, no recuerdo una sola coma de la carta del presunto dimisionario, que amaga con irse, “mira, pueblo, que te aviso”. También podría valernos la frase de un amigo mío, que no quiere decir nada, pero queda muy bien “fíjate lo que te digo, que hasta incluso”. Y todo así. Lo que ocurre es que las líneas que hoy son motivo de comentario quedan ya obsoletas porque son noticia del miércoles; sin embargo no olvidamos las columnas de maestros como Herrera que habla de la “movilización de los Coros y Danzas del sanchismo, que han activado su modo Felación Sincronizada”. Hubiera querido ser yo la autora, pero se me adelantó el admirado Carlos. Mi director habla de “los ejercicios espirituales del presidente, que confirman que la legislatura está ya agotada”. Otros dicen que se ha ido al Tibet con el Dalai Lama como el cursi de Richard Gere, que amenaza con venirse a vivir a España. Pero lo más triste para nuestro protagonista y jefe de gobierno es que nadie le toma en serio y no hay más que ver las redes con los cachondeos, chistes y bromas que se han creado en torno a él y a su dulce esposa, esa que fue “catapultada a puestos de dirección académica tras su llegada a la Moncloa”, lo cual ha creado un fuerte malestar en la Complutense por lo mucho que hubo que retorcer el reglamento para darle una cátedra. Todo ha trascendido mucho y en los titulares de la prensa extranjera se preguntan al unísono si el líder socialista resistirá el caso de su mujer. Sólo está encontrando aliados entre los periódicos marroquís, mientras Yolanda Díaz, que llevaba el día de autos unas mechas impecables, estudia con su pequeño equipo –equipito de la señorita Pepis-, las opciones posibles ante el pánico de que la coalición de gobierno se vaya al traste. Ya veremos. Lo mejor de toda esta vaina es que la Bolsa va como un tiro, al contrario de cuando se fueron Draghi o Antonio Costa.

A todas estas, el peligrosísimo líder mafioso que andaba detrás de la vida de la princesa Amalia de Holanda, se ha fugado, ya no está en España; lo mismo que el asesino apodado “el pastilla”, que se esfumó de Alcalá Meco; igual que no se da captura a los narcos que acabaron con la vida de dos guardiaciviles en Barbate… En fin, que el ministerio del interior nunca estuvo más cubierto de heces, ni nunca ha sido más ineficaz.

CODA. Hay bastante unanimidad ante la concesión del Premio Princesa de Asturias a Serrat. Es tan cantante como trovador, como poeta, y la difusión que hizo de poemas de autores como Machado ha sido valiosísima. Para algunos la adolescencia estuvo musicada por canciones como “Mediterráneo”, “Tu nombre me sabe a yerba” o “Esos locos bajitos”. De igual forma nos pareció una demencia el Nobel a Dylan, cuyo nombre figura ya de forma incoherente al lado de Camus, Hemingway, García Márquez o Cela.