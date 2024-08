Montero monta un lío con el cupo catalán

La pregunta es muy sencilla: ¿Cataluña tendrá un sistema similar al concierto económico y el cupo? No importa cómo se llame, ya que en Navarra se denomina convenio económico. Lo único relevante es si otorga o no soberanía fiscal, así como si tiene los mismos efectos fiscales y jurídicos. Los independentistas de ERC han dicho que es exactamente lo que acordaron, pero ahora aparece la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando que sea «un concierto económico» o «una reforma de la financiación». Es decir que no tendrá nada que ver con el modelo del País Vasco o Navarra. En la misma línea de ocurrencias que nos tiene acostumbrados, precisó que es «una fórmula para profundizar en el autogobierno al que aspira Cataluña». Con ello ha conseguido introducir un mayor grado de confusión a la existente. Ahora solo falta que entre en escena Patxi López atacando al PP y Óscar Puente explicando que es un experto en la materia porque curso una asignatura en la carrera de Derecho. Hay que aclarar que ser ministra o consejera de Hacienda, como ha sido Montero, no otorga un conocimiento sobre un tema tan complejo. No la critico por ser mujer, ahora hay que hacer siempre esta aclaración para mantener sosegada a la jauría de los pijos progres de la izquierda política y mediática, sino tiene unos conocimientos escasos y superficiales. Los propios de una política que no ha estudiado ni Derecho ni Economía. He de reconocer que forma parte de las ministras y los ministros por los que tengo mayor simpatía, pero no por ello voy a perder mi objetividad. No es inspectora o interventora de Hacienda, catedrática de Hacienda Pública, técnica comercial del Estado…. No tiene publicaciones o un doctorado sobre la materia. Hay académicos que dedican una vida a estudiar, además de hacer oposiciones en ámbitos de esta especialidad. Creo que no se puede sentir ofendida si aclaro que no es una experta y que se hace un lío en estos temas tan complejos. Ha abierto un nuevo frente a Sánchez, porque alguien miente descaradamente. Hemos constatado que al sanchismo no le importa que mienta el Gobierno. El problema es si han engañado a ERC o se ha dejado engañar. No tardaremos mucho en saberlo gracias a este nuevo lío de Montero.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)