El necesario congreso del PP

Feijóo acierta convocando el congreso del PP, ya que es necesario abrir una nueva etapa para afrontar el final de la legislatura. Desde que asumió la presencia hasta ahora ha conseguido unos logros incuestionables. En aquel momento la situación del PP no era buena y consiguió revertir el escenario hasta el punto de ganar las elecciones generales, las municipales y autonómicas y las europeas. Es cierto que la ausencia de principios de su rival y su ilimitada capacidad de mentir le permitió alcanzar un acuerdo de investidura, que no de gobierno, con Junts, ERC, PNV y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. A pesar de los deseos de Sánchez y la izquierda política y mediática, el PP es un partido unido y con moral de victoria. Quien diga lo contrario miente o está mal informado. La legislatura está marcada por la inestabilidad parlamentaria, los escándalos que afectan a la familia presidencial, al PSOE y al Gobierno, así como por las escandalosas cesiones a los independentistas. Las encuestas son desfavorables para Sánchez, excepto las del CIS de Tezanos que no tienen ninguna credibilidad y rigor académico. Por tanto, no hay nada que indique un posible adelanto, ya que el líder del PSOE no tiene ningún incentivo. Feijóo tiene que aprovechar la oportunidad del congreso para emprender una renovación en el equipo directivo y seguir una línea de crítica implacable frente al despotismo de su rival. Los constantes ataques al Estado de Derecho y la separación de poderes hacen imposible alcanzar ningún acuerdo. No hay que tener ningún complejo y no importan los ataques del poderoso aparato de medios de comunicación controlados por La Moncloa. Están muy bien pagados con la publicidad y los patrocinios gubernamentales. Nada se puede esperar de TelePSOE. El centro derecha no quiere un Partido Popular que sea un colaborador del sanchismo. Ni directa ni indirectamente. Es bueno que Feijóo ignore determinadas voces que son de aquellos que se aprovechan de la situación actual y harán lo mismo cuando él llegue al Gobierno. Están también aquellos que solo esperan un cargo. Lo importante es que llegue a la presidencia con una mayoría lo suficientemente amplia que solo tenga que depender del PP o como máximo de apoyos puntuales.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)