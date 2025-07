Las nueces de Vox

Que la demoscopia nos muestre a más de la mitad entre los propios votantes del PSOE partidarios de la deportación de inmigrantes que cometan delitos no es ni mucho menos una casualidad. La diferencia en esta cuestión entre los votantes del PSOE y del PP con los de Vox es que los dirigentes de estos últimos sí abrazan sin complejos un discurso ante el que las otras formaciones se ponen de perfil. Si alguien pensaba que Vox no había aterrizado en el patio político español para quedarse, se equivocaba. Es cierto que el partido de Abascal no consigue mantener el pulso del día a día a la hora de hacerse presente en los grandes temas del debate político, pero le hace falta muy poco para recuperar el protagonismo y el pulso electoral cuando llegan esos momentos en los que la tensión aumenta a propósito del inevitable entrelazamiento entre la seguridad y el debate sobre la inmigración ilegal.

Los acontecimientos de Torre Pacheco han sido un claro ejemplo de cómo una formación que parecía arrumbada ante la amenaza del voto útil hacia el PP está ahora sabiendo rentabilizar la agitación de las calles, con un discurso firme y unas tesis abrazadas por derechas europeas, en el que se acoge el inevitable y ya evidente descontento social ante un aumento de la inseguridad que se relaciona con la llegada descontrolada de inmigrantes. El debate no va a parar ni en verano ni comenzado el próximo curso político, y Vox no tendrá más que abrir la saca para recoger las nueces que caigan del árbol agitado.

No es casual que fuese el municipio almeriense de El Ejido el primero en el que Vox ganó unas elecciones. Les bastó para llegar al 29,5 % de los votos con promulgar el control de la inmigración en función de la capacidad de los llegados para abrazar y respetar nuestros valores en una localidad que sabía como ninguna lo que es la hostilidad en las calles. Con Torre Pacheco trata de reeditarse una estrategia que ya brinda los primeros réditos en clave de expectativa electoral. La repatriación de inmigrantes será uno de los asuntos clave en el próximo curso político y ahí el discurso de Vox gana por la mano en un país donde los foráneos delinquen el doble que los nacionales, estadística en mano. Nueces al saco de Abascal.