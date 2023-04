Una nueva foto de Colón

Las encuestas muestran que las elecciones municipales y autonómicas pueden convertirse en una gran victoria para el centro derecha, aunque en algunos casos el PP podría necesitar de Vox. El tema no tendría mayor relevancia si no fuera por la persistente campaña de descalificación de la izquierda política y mediática. Es la misma que acepta con gran fervor que Sánchez tenga como socios a los comunistas, los filoetarras y los independentistas. En cambio, se escandaliza si el PP recibe el apoyo del partido de Abascal. Por lo visto, es más honorable contar con el voto de un antiguo dirigente de ETA como Arnaldo Otegi, que siempre se ha sentido orgulloso de los crímenes que perpetró la banda, que recibirlo de Abascal que es un antiguo diputado del PP. El disparate nacional ha alcanzado el extremo de que las víctimas se tienen que sentir avergonzadas ante los verdugos. Lo habitual es escuchar la chorrada de que tendríamos que estar contentos porque han abandonado las armas y abrazado la política. El problema es que el PSOE los ha blanqueado y Sánchez los ha convertido en socios preferentes.

Hace unos días se referían al presidente del Gobierno como el Pacificador de Cataluña. No solo eso, sino que los socialistas tenían que sentirse muy orgullosos de que lo hubiera conseguido. Lástima que sea el resultado de las humillantes cesiones que se ha hecho al independentismo catalán. Al principio la palabra «pacificador» me sonó a guasa, pero enseguida descubrí que era en serio. El peloteo al líder no tiene límites. Todo el mundo recuerda la película «Pretty Woman» cuando Edward Lewis (Richard Gere) le da la tarjeta de crédito al dependiente de una tienda y le dice que le haga mucho la pelota a Vivian Ward (Julia Roberts). El dinero y el poder son capaces de derribar cualquier barrera. Por tanto, una vez constatado que Sánchez tiene barra libre y que puede hacer todo tipo de cesiones mientras sea generoso con sus apologetas, el problema de Feijóo es que su rival quiere una nueva «foto de Colón». Por ello, lo mejor son pactos de investidura y no de gobierno. No creo que Vox prefiera gobiernos de socialistas y comunistas.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)