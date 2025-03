Otro acuerdo inconstitucional

La capacidad de Sánchez a la hora de atropellar la Constitución y desarbolar el Estado de Derecho es asombrosa. No existe un presidente del Gobierno que haya tenido un comportamiento similar desde que se creó este cargo en el siglo XIX. Su última ocurrencia es otra chapucera proposición de ley. En esta ocasión ha decidido ganar tiempo entregando las competencias estatales en materia de inmigración a Cataluña. Por supuesto, esconden esta nueva concesión a los independentistas diciendo que es una delegación. A lo mejor piensa que somos tan ignorantes como los torpes leguleyos que le redactan las proposiciones y los proyectos de ley o los sanchistas que ha colocado en el Tribunal Constitucional. El otro día me comentaban que una de las escuderas de Conde-Pumpido dice siempre lo mismo desde hace años en sus intervenciones públicas. La verdad es que no puedo por menos que reconocer que tiene una única idea y la repite con gran coherencia. En algún momento pensé que el grupo socialista elaboraba expresamente mal los textos, pero he llegado a la conclusión de que donde no hay, no se puede sacar. Muy alejados quedan los tiempos en los que el PSOE sentaba buenos juristas en el Consejo de Ministros o en el grupo parlamentario.

La última mohicana es Margarita Robles, porque Marlaska es otro Conde-Pumpido que se ha rendido a los encantos de Sánchez. Con Robles al frente de la maquinaria legislativa gubernamental jamás se hubieran producido bodrios como los que perpetra el sanchismo con una persistencia insuperable. No la imagino renunciando a su condición de jurista como ha hecho Conde-Pumpido, que está cegado por los celos que sufre con Marchena y su deseo de complacer a Sánchez. La cesión de materia de inmigración es inconstitucional y no encaja en el ordenamiento europeo. Lo primero es perfectamente resoluble con el actual presidente del Tribunal Constitucional, ya que está dispuesto a cualquier despropósito con tal de satisfacer su pueril venganza contra Marchena y el Supremo y complacer al PSOE. El Gobierno está tranquilo, como ha sucedido con la amnistía, porque una vez que declare constitucional uno de los textos legislativos más abyectos de la Historia del Derecho Español, se superará consagrando la España de los reinos de taifas con la cesión de las competencias en inmigración.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).