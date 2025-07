Las pamplinas de Pumpido y sus mariachis

Es lamentable que la Justicia Europea sea la última esperanza de los defensores de España frente a las arbitrariedades de Conde-Pumpido y sus mariachis. No hay duda de que estamos ante auténticos disparates jurídicos que son una consecuencia de su obsesión de convertir el Constitucional en un tribunal de casación del Supremo. El borrado de los ERE fue un esperpento que muestra el escaso nivel de los sanchistas que lidera el presidente del TC y, sobre todo, su sumisión a los intereses de La Moncloa. Por eso, es lógico que la Audiencia de Sevilla lleve este asunto al TJUE, ya que «hay riesgo sistémico de impunidad en la lucha contra la corrupción política o el fraude». Esta palabra define muy bien su comportamiento, ya que no sólo no están haciendo el mejor derecho, como alguno de ellos o ellas andan diciendo, sino que su nivel y calidad no les permitiría alcanzar un aprobado en primero de carrera. Pumpido se extralimitó en ese borrado al dejarse llevar por su servilismo, ya que necesita hacer méritos para ser colocado en el Consejo de Estado cuando deje la presidencia del Constitucional.

La Audiencia de Sevilla no comete ningún desacato planteando una cuestión prejudicial ante el TJUE. En total, se desviaron unos 700 millones de euros de dinero público. El tema fue objeto de una sentencia del Supremo, pero los recurrentes y el Gobierno sabían que Pumpido consumaría otro ataque contra sus antiguos compañeros. Su obcecación contra Marchena, cuya superioridad jurídica es abrumadora, explica algunos de los disparates que está cometiendo en el ocaso de su carrera profesional. Hace años me dijeron que estaba sobrevalorado y que no había escrito nada interesante. La diferencia con su padre, un gran penalista que fue autor de monografías y artículos, es incuestionable. Un magistrado me lo definió como un político de la judicatura y un correcto operador del Derecho, aunque desde su sesgada perspectiva izquierdista. Sus mariachis no merecen abundar en el tema tras leer la sentencia de la amnistía, que me quedo corto calificándola de lamentable. Cabe esperar que la Justicia Europea acabe con la inmunidad, la impunidad y la arbitrariedad que quiere imponer Pumpido con sus pumpidazos, ya que significan un grave riesgo contra el Estado de Derecho y la separación de poderes.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)