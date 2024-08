El pensamiento inane del mesías Sánchez

Me siento generoso calificando el pensamiento del sanchismo como vano, fútil, inútil, insustancial o vacuo para España y el progreso de su sociedad, porque es la nulidad más absoluta. Como periodista reconozco que resulta útil. Hace y dice unas cosas tan estrambóticas que conducen a una crítica tan sólida como fundamentada. Es tan fácil desmontar su propaganda autocomplaciente en materia económica, que confirma que el equipo económico y hacendístico del gobierno de izquierda radical es muy flojito, como en el terreno político donde todo se circunscribe a descalificar a la oposición y presentarse como una especie de mesías del progresismo cañí. Nada que ver con los grandes referentes de la socialdemocracia europea de la posguerra hasta nuestros días. Es una auténtica empanada mental basada en el frentismo. Blair, Mitterrand o Palme no fueron grandes intelectuales, tengo la escasa obra que publicaron, pero tenían ideas fuerza y proyectos sólidos. Por supuesto, su acción política no se sustentaba en la mentira y el cortoplacismo. Los tres, aunque podría citar una larga lista, eran grandes patriotas tanto en la defensa de su nación como de la idea de Europa. En cambio, España sufre el esperpento convertido en un proyecto político que conduce a la quiebra de la solidaridad interterritorial y la demolición del Estado de Derecho y la separación de poderes. A esto hay que añadir un nivel académico y unas trayectorias profesionales que hacen que, en la mayoría de los casos, no tengan otra salida que la política. Los que puedan creer que mis críticas son exageradas les aconsejo que analicen el gobierno que ha formado Starmer, un excelente jurista, en el Reino Unido con lo mejor del laborismo. Sánchez hizo un discurso inconsistente en su balance de un año de gobierno cuya realidad lamentable es fácil de constatar. En lo que hace referencia al proceso judicial que afecta a su mujer se limitó a la descalificación sin ofrecer explicaciones. Todo es una conspiración de la ultraderecha calificada como bochornosa o patética. No ofreció detalles de su escandaloso pacto con ERC que, una vez más, se limita a unas humillantes cesiones que entran en contradicción con lo que defendía. Y en su tendencia irrefrenable a la fabulación y la construcción de un relato falaz se limitó a convertir al PP en el culpable universal de todo.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)