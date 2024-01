Los personajes más divertidos de 2023

Comienza 2024 y no quiero dejar pasar más tiempo sin ofrecer mi más entusiasta homenaje a los artistas, políticos o socialités que han conseguido sacarnos del coma de la rutina y lo políticamente correcto durante el año que acabó. Los que nos hacen reír, queriendo o sin querer. A continuación, un brindis por aquellos que todo lo viven con pasión, más aún, con sentido del espectáculo:

Milei

El economista liberal-conservador Javier Milei, AKA, “Viva la libertad carajo” o en palabras del ya nuevo presidente de Argentina “Surdos Hijosdeputa”, se caracteriza por su infinito carisma corporal, gestual y mental. Pero, sobre todo, y aquí el mayor contraste con lo nuestro, por una ausencia total, y rayana en lo patológico, quizá, de complejos. Discurso divertidísimo, vehemencia, Milei se muestra elocuente y poético. Los gestos de Milei, la chupa de cuero de Milei y hasta el peinado de Milei.

Se publicó un libro destructivo titulado “El loco” un mes antes de las elecciones. Contaban que el político porteño sólo tuvo un amigo, su perro, ya fallecido, y que la relación con su hermana era demasiado estrecha y que no se relacionaba con otras mujeres….¿Han visto ya la novia superbuenorra que se ha echado?

Una campaña muy sucia, donde no fue Milei el que perdió la credibilidad, sino la prensa, e Internet se alzó en contra de los medios hegemónicos por la soberanía de las gentes hambrientas de insurrección. ¿Cuánto nos falta por aquí? Hoy la izquierda del mundo está llorando y los liberales soñamos...Porque Milei es un golpe rotundo ¡una paliza! al pensamiento único internacional, la primera vez que un político contrario a la ideología buenista y totalitaria gana y lo hace desde el humor ¡VIVA!…

Leonor

¿Para qué sirve la monarquía? Es algo que me he preguntado toda una vida de republicana… Para que Pedro Sánchez no sea nunca el jefe del Estado, ni Yolanda Díaz la comandante de los Ejércitos, aunque sólo fuera por una cuestión de mérito, capacidad, formación y profesionalidad, sin mencionar otros extremos éticos y estéticos.

Donde Leonor representa la elegancia y la sofisticación, que siempre son condiciones psicológicas, no se trata de un trajecito…Mientras Sánchez y sus adláteres, la vileza, la mezquindad, la fealdad, la vulgaridad, la obscenidad…

Visualicen el rictus retorcido de Echenique, la mandíbula contraída de Irene, la espeluznante mirada de Ione y en medio de tanta barbarie, fealdad y vulgaridad como nos rodea, ver, y escuchar, un discurso de Leonor es esperanzador. Qué delicadeza, qué mirada tan franca ¡Cuánta ternura! (y si es fingida, aprendida, dramatizada, tanto más mérito la niña ¡que le den el Oscar!) ¡Cuánta belleza y armonía! ¡cuantísimo Allure! Y ya si le pusieran una capita de armiño.... ¿verdad?

Shakira

A ver, la ruptura con un narciso genera mucha rabia, y la rabia, ya lo saben ustedes, ni se crea ni se destruye, se transforma; en este caso, la artista de Barranquilla ha transformado su rabia en divertidísimos y productivos videos y hitazos latinos. Y miren, se lo agradecemos. “Te olvidaste de lo que un día fuimos”, cantó la colombiana, exhibiendo sus intimidades con las que verdaderamente nos pone en evidencia a todos. Y ¡bien que hace! Desde que saco a la luz su “Monotonía” las búsquedas sobre lo que significa ser narcisista se han disparado en Internet…¡Cultura general!

Tamara

¿Alguna semana de este año hemos dejado de hablar y comentar sobre la vida, aparentemente fácil e insulsa de la Marquesa de Griñón? Puede que ni un solo nanosegundo en el metaverso las gentes de España (y del mundo) hayamos vuelto la espalda a esta auténtica “gozadera” ¿Saben que Tamara ha sido el personaje más buscado en Google por encima de la reina Isabel II muertita y todo? Simpatiquísima. Yo, por supuesto, estoy deseando que en 2024 llegue el esperado retoño. Gracias querida. Y consorte.

Macarena

En la primera página de su libro nos ofrece una cita de Juan Carlos Aragón Becerra, filósofo, poeta y trobador gaditano que dijo: “La libertad está pa´algo”. Y esta elección que no es en absoluto casual nos enseña hasta qué punto Macarena se conoce (cosa que no todos pueden decir) y es consciente del polvo que levanta su propio trote. Que el libro comience con la libertad como bandera es un acierto, ya que al terminar sus impúdicos (en literatura no hay otro camino que la impudicia) relatos, el lector lo tiene claro, lo más destacado de esta mujer interesantísima es su enorme sentido de la libertad. Esa por la que algunos timoratos la han tachado de ¿loca? Loco es el que no sabe lo que hace ni por qué, la abogada del estado, sin embargo, tiene por costumbre hacer uso de la libertad, o de la vida misma, como si la vida se tratara de un bufet exótico donde ella va a procurar probarlo todo, teniendo en cuenta que la entrada es carísima y que todos vamos a pagar el mismo precio.

Harry Windsor

En la imagen Meghan y Harry sentaditos en un sofá. Ambos conversan animados con sus entrevistadores, y Meghan, con esos ojitos tan vivaces, bromea sobre lo surrealista que era para ella hacer reverencias. Entonces, comienza a inclinarse, se inclina más y más, obscenamente, ante la mirada atónita de los espectadores de Netflix (y de su marido). Por fin se incorpora riéndose divertidísima tras escenificar su primer contacto con la Reina. Un momento ¿está ridiculizando a Isabel II? ¿Se está mofando de la cultura británica? Me temo que sí, no dejen de ver esta docuserie y de leer el libro de este díscolo royal, que no ha parado de darnos alegrías desde el día en que se disfrazó de Hitler para acudir a un botellón.

Chema de la Cierva

Tendrá lo suyo, no les digo yo que no, pero este controvertido fotógrafo ultraderechista expulsado de la concentración por los propios manifestantes de Ferraz, fue el autor de una de las consignas más utilizadas y gozadas por las personas de bien en la historia pasada, presente y futura de este país: 'Que te vote Txapote'. ¡Una copita de champán por él también!

Isabel Díaz Ayuso

Durante la investidura de Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, fue captada por cámaras mientras lanzaba sinceramente un "hijo de puta" hacia el jefe del ejecutivo, que de manera artera comentaba los asuntos del hermano y las mordidas de marras a destiempo.

La encantadora y espontánea Ayuso supo transformar el improperio en consigna nacional: “Me gusta la fruta”, consiguiendo de paso que todos los españoles tengamos más presente lo de supervitaminarnos y mineralizarnos ante la indignación mayúscula del presidente al que hay que explicar todos los chistes.