Una pinza política a ninguna parte

Cada partido es muy libre de diseñar su estrategia y elegir el rumbo de confrontación o colaboración con el adversario de turno. Nada esperamos del PSOE, que ha convertido en un patrón manido la instrumentalización de todos los desastres que han sembrado de dolor y tragedia España bajo el mandato sanchista. Lo de Vox es otra cosa, especialmente en Castilla y León, donde ejerce una oposición especialmente dura y ruda contra Alfonso Fernández Mañueco, que se ha vuelto a poner de manifiesto en la crisis de los incendios. Que haya decidido judicializar las desgracias de estos días luctuosos no ha sido una excepción, sino la secuencia lógica de una trayectoria de claroscuros electoralistas. En su momento tendrán que explicar a los ciudadanos el porqué de su convergencia con los socialistas en una singular pinza contra Mañueco. Entonces se verá si los cálculos de «coincidir» con unas siglas corruptas han sido rentables.