Pontón, otra amiga independentista de Sánchez

Hay que reconocer que Sánchez tiene una capacidad ilimitada de hacer amigas y amigos independentistas mientras excluye a las formaciones constitucionalistas dentro de su estrategia de Frente Popular. Nadie puede rebatir que Junts, ERC, Bildu y el BNG son formaciones que defienden la autodeterminación para conseguir la independencia de sus respectivos territorios. Es evidente y no lo esconden. Están en contra de la Constitución y querrían acabar con la Corona, para instaurar una república confederal, como mínimo, o romper España, que es su objetivo final. Otra cuestión es que ahora no puedan conseguirlo, pero quieren debilitarla y expulsar al Estado de sus respectivas comunidades. La batalla está en Galicia, porque sumar el gobierno de otra nacionalidad histórica es fundamental en su estrategia. La izquierda política y mediática se ha volcado con la candidata del nacionalismo gallego, Ana Pontón, mostrándola como una moderada y autonomista cuando es una radical de izquierdas y soberanista. Ni siquiera es una novedad, ya que lleva toda su vida profesional dedicada a la política. Es diputada autonómica desde 2005.

La estrategia que ha llevado a término en los últimos años ha sido blanquear su figura. Sus ideas están alienadas con la Cuba castrista y la agenda del Grupo de Puebla. Por ello, sus amigos políticos son los demócratas de Bildu, la formación controlada por los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. El presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, se reunió este jueves con el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, la marioneta de Otegi, en el Palau de la Generalitat. No hay que sorprenderse por su comunidad de acción y la coincidencia en posiciones y reivindicaciones políticas. Por una cuestión de táctica política no asistió Ana Pontón. No le conviene a cuatro días de las elecciones gallegas. No le conviene una foto con dos formaciones independentistas de la izquierda radical. Los que venden la moderación del BNG y su lideresa es bueno que recuerden, como harán los gallegos, que votar a Pontón es apoyar el Frente Popular sanchista, la autodeterminación y la imposición del gallego. Para Pontón, ser gallega no es su forma de ser española, sino de ser independentista.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).