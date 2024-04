El referéndum posible según San Francisco

Joseph Ratzinger (1927-2022), el Papa Benedicto XVI, habló mucho con Peter Seewald, el autor de su monumental biografía, que quizá haya leído el católico Oriol Junqueras. El líder de ERC tal vez tomó nota de unas palabras del pontífice alemán que recoge su biógrafo: «Haz primero lo necesario, aconseja San Francisco, luego lo posible; y quizá tengas aún oportunidad de hacer lo imposible. Hay que hacer lo posible en cada momento». Hay dudas razonables de las relaciones entre Junqueras y Pere Aragonès, pero ambos coinciden en la búsqueda de fórmulas para neutralizar la irrupción de Puigdemont en las elecciones catalanes y, sobre todo, impedir que ERC sea la tercera fuerza política, por detrás de Junts. El todavía presidente de la Generalitat tenía que subir la apuesta y la propuesta de un referéndum pactado, que incluye la pregunta ya redactada, forma parte de la contienda electoral. Quizá no vaya más allá, pero queda ahí y, para el futuro, formará parte ya del debate. «La única forma de conocer los límites de lo posible es adentrarse un poco más allá de ellos», decía John Clarke (1948-2017), poeta y escritor satírico neozelandés. El Gobierno, también en campaña, ha intentado zanjar el asunto con un «no» rotundo, adornado con aquello de «es imposible». El propio Aragonés, sin embargo, ha explicado que «también era imposible la amnistía» y ahora es una realidad. Pedro Sánchez, por supuesto, negará todo, pero eso tampoco significa nada. Marta Rovira, la secretaria general de ERC, prófuga en Suiza, ya dijo hace unas semanas en El Periódico de Cataluña, que habían planteado el referéndum a los socialistas que negaron cualquier negociación, pero no que les hubieran planteado el asunto. En La Moncloa, hay una hipótesis que está encima de la mesa hace tiempo. Por supuesto, no es el momento en vísperas de comicios catalanes, pero alguien ha barajado la posibilidad de un referéndum –consultivo y no vinculante, claro– siempre que hubiera una más que certeza demoscópica –si eso es posible– de que la opción «indepe» saliera derrotada. Un apuesta de alto riesgo, pero de esas que tampoco asustan a Sánchez y que si le saliera bien, le abriría las puertas para perpetuarse en el poder. Ahí está el consejo de San Francisco y «la oportunidad de hacer lo imposible», explicado por Ratzinger.