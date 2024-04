Sánchez impone a Broncano en TVE

El guion diseñado por La Moncloa para complacer a Sánchez se ha cumplido. El Consejo de Administración de RTVE dio luz verde este miércoles al fichaje multimillonario de David Broncano. No parece que despilfarrar millones de euros de fondos públicos en un programa de entretenimiento para favorecer políticamente al líder del PSOE entre dentro del concepto de servicio público. He de reconocer que si viviéramos en Nicaragua o Cuba podría encajar en él, pero somos una democracia y RTVE no debería ser TelePSOE. Es un debate tan antiguo como aburrido, porque todo seguirá igual. La izquierda tiene la idea de que el Ente Público es un chiringuito para emplear a los parientes y los amigos, enriquecerse con las productoras y que periodistas afines engrosen sus cuentas corrientes. Broncano se hará millonario, algo que respeto, haciendo el programa que quiere Sánchez a mayor gloria suya. La fórmula es muy sencilla. El PP es malo muy malo, ya que es la derecha extrema y Vox la ultraderecha, los empresarios son insolidarios y desaprensivos mientras no hagan la pelota al gobierno, Ayuso es lo peor de lo peor, Franco y el franquismo están presentes en la derecha…

Creo que podría ser un buen guionista para Broncano, porque los mensajes de la izquierda son simplones y poco elaborados. Se tiene que limitar, como otros grandes periodistas de la izquierda mediática, a ser un busto parlante y seguir ese guion. Hace años que podemos ver o escuchar esos tópicos en programas informativos o de entretenimiento. Es algo fácil de constatar viendo el 24 Horas de TVE, así como las series o las películas pijoprogres. Por supuesto, Broncano acumulará numerosos premios y diversos reconocimientos haciendo el programa que Sánchez quiere ver por la noche. Necesitaba un cómico que le permitiera compensar a los desorientados que no muestran el afecto que es debido por el gran presidente. El fichaje de Broncano ha sido un gran escándalo, pero no importa. Se ha conseguido el objetivo y todos se forrarán sea cual sea la audiencia que consiga. He de reconocer que me gusta mucho este progresismo de billetera, porque podrán comprar las casas y los pisos que queden libres gracias a la anulación de las «golden visa».

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).