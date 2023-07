Sánchez perdió las elecciones

Es un dato objetivo, aunque la izquierda política y mediática pretende convencernos de que Sánchez ha ganado las elecciones. Tras cuatro años de gobierno, su coalición con los comunistas ha retrocedido. Ha salido más debilitado. Ha fracasado en el Senado, donde ha perdido 17 escaños y ha quedado, también, como segunda fuerza. El ganador de las elecciones fue Feijóo. En el Congreso pasó de 89 a 136 diputados mientras que en el Senado fue de 83 a 116. Esta institución pasará a estar controlada por el PP. Sánchez se ha quedado con solo 122 diputados y para gobernar tendrá que formar una complicada coalición de perdedores. Es decir, estará en manos de Otegi, Puigdemont y Junqueras con mayor intensidad que en la legislatura que ha concluido. Es bueno recordar que JxCat ha bajado de 8 a 7 y ERC de 13 a 7. Su pacto con Sánchez les ha debilitado en Cataluña. Todo es posible en política y más todavía cuando la mentira no importa. Los perdedores se presentaron como si hubieran ganado. Son cosas de la Nueva Política que creía que se había extinguido, pero descubro que sus aspectos más excéntricos perduran.

En Sumar estaban felices tras perder votos y diputados, porque creen que han parado a la derecha y, sobre todo, seguirán en sus cargos públicos. Esto último es lo más importante. Y lo fundamental para Yolanda Díaz es que ha conseguido impedir la venganza de Iglesias y Montero. La realidad es que se abre una etapa de previsible inestabilidad en la que no se puede descartar un horizonte de repetición electoral. La situación no es cómoda para Sánchez, aunque contará con un gran apoyo de periodistas, columnistas y analistas. Es importante poner en la ecuación las convocatorias electorales en Cataluña y el País Vasco que le complican las alianzas al secretario general del PSOE. No debería estar contento sino preocupado, porque le resultará muy complicado negociar con los líderes independentistas catalanes, que están enfrentados, así como con Otegi y sus compañeros del antiguo aparato político y militar de ETA. Todo depende de lo que esté dispuesto a ceder para formar una coalición de perdedores.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)