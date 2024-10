Como cada año, la Fundación También, que promueve la normalización de la discapacidad a través de la promoción del deporte, pone a disposición de personas con cualquier tipo de discapacidad el material adaptado para transitar 60 kilómetros del Camino de Santiago por vías con accesibilidad adecuada y distribuidas en cinco etapas este fin de semana. Compromiso, unidad, superación, esfuerzo, aprendizaje, cooperación, perdón, autoconocimiento, empatía, compañerismo… y mil valores más, son también el motor de la asociación Up to you Project, que promueve este camino entre jóvenes canarios en riesgo de exclusión social. Este año se suman a la iniciativa que la Fundación También lleva a cabo desde 2004, porque su lema es: «Caminamos por la discapacidad», para romper barreras cada día, demostrando que somos capaces, por una experiencia de vida inolvidable. Dicha asociación salió a la luz fomentando el tratamiento integral de las nuevas generaciones.

Y es que en una sociedad cada vez más globalizada e interconectada por las nuevas tecnologías, paradójicamente los riesgos de marginación social aumentan. Es además un tipo de exclusión que no mira sustratos sociales o económicos, pero que repercute directa y lamentablemente en el fracaso de nuestra sociedad si no lo remediamos. «El Camino de los Valores» de Up tp you, quiere romper barreras, que los chavales consigan superarse y reinsertarse en la sociedad, darles las fuerzas necesarias en un camino que es como la vida, vivir momentos únicos, unidos y demostrar que no hay nada que nos pare.

Tampoco olvidamos que mañana es una fecha importante en España y para el mundo hispano. Además del descubrimiento de América, celebraremos a nuestra «Pilarica», patrona de Zaragoza y de la Hispanidad. Viviremos el emocionante desfile de las Fuerzas Armadas, también por el aire, y otros actos oficiales en muchos lugares del país. Seguimos uniendo a millones de personas que comparten una historia y un idioma. Seguimos caminando por una sociedad más unida, justa y solidaria.