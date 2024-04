Universidades públicas contra Milei

Este pasado martes, el gobierno de Javier Milei se enfrentó a una multitudinaria protesta contra su política de recortes a las universidades públicas.

Los organizadores cifran la asistencia en un millón de personas y el gobierno en 200.000: nos ubiquemos en un extremo o en el otro, se trata de cuantías muy significativas.

¿Pero qué es exactamente lo que reclaman los impulsores de estas marchas? ¿Acaso Milei ha aprobado brutales tijeretazos al gasto público universitario del país? En términos nominales no: Milei sí ha puesto en marcha la motosierra en ámbitos como las transferencias a las provincias o la obra pública, pero no en partidas como la universidad.

Ahora bien, durante los últimos meses, Argentina ha experimentado una muy alta tasa de inflación y lo que no ha hecho el gobierno de Milei ha sido incrementar nominalmente el gasto universitario tanto como lo ha hecho la inflación: expresado con otras palabras, Milei sí ha recortado en términos reales, mediante licuación inflacionaria, el gasto público dirigido a las universidades. ¿En cuánto lo ha hecho? Si tomamos las cifras de los propios convocantes, el gasto salarial del personal docente y no docente (que representa el 90% del gasto total en Argentina) ha sido licuado en un 30%; y resto del gasto no salarial (que supone el 10% del total) lo ha sido en un 45%: en total, pues, el gasto público universitario se ha achicado un 32,5%.

Se trata, claro está, de un tijeretazo muy considerable, pero alineado con el ajuste promedio que ha tenido que ejecutar Milei para cuadrar las cuentas en Argentina: a lo largo del último año, el gasto del gobierno central se ha reducido en términos reales un 35%.

O expresado de otra manera, lo que estas marchas contra los recortes están defendiendo es: o bien que no haya recortes (en cuyo caso se perpetuaría el modelo kirchnerista de inflación galopante) o bien que los recortes no deban soportarlos ellos sino otros.

¿Pero por qué las universidades deberían enfrentarse a recortes menores que otros ámbitos como los pensionistas, la obra pública o las ayudas sectoriales?

Lo que reclaman, en pocas palabras, es inflación o privilegios. Y por eso será fundamental que Milei se mantenga firme en el ajuste del gasto: porque sólo así se salvaguardará el superávit y, con él, el fin de la inflación.