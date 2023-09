Urge un pacto por la Sanidad en España

La ministra Alegría, con mal gesto, acusa a quien más españoles han votado que es para «salvar su pellejo». Menos mal que el presidenciable es varón, porque si de mujer se tratara la expresión, la colocaría a usted junto al señor Rubiales, por lo cutre y de mal gusto al que nos vemos abocados y por la ofensa de género que implicase.

Quiero decirle, señora Alegría, que tocante a la Sanidad, ha conseguido usted «dejarnos muy tristes», pese a su respetable apellido, porque es urgente un Pacto para la Sanidad de España, por ejemplo, para los enfermos que tardan poco menos de un año en conseguir que un dermatólogo les ayude a salvar la piel, aunque están acostumbrados a perderla, como dicen algunos políticos, durante la legislatura.

Es evidente, señor Feijóo, que los españoles que queremos seguir soñando en mejorar la España de todos vamos a tener que dar otra vuelta abrasándonos un poco más la piel hasta que seamos mayoría, y ya verá cómo nos acordaremos del atajo que usted proponía para arreglar España y que el señor Sánchez desoye, haciéndonos perder tiempo, de lo que también a usted le acusan, y sobre todo aumentando nuestras controversias.

Pero, señor Feijóo, usted, tiene tarea y muy importante. La Sanidad de España tenía un gestor que era el Insalud, y usted sabía que la insuficiencia financiera y un modelo prestacional obsoleto la terminaría por colapsar. Y lo que entonces se suponía, y hoy es una triste realidad, es que las diecisiete autonomías iban a acrecentar los males genéticos y algunos contraídos en el camino. Para colmo, la alternativa a su modelo de plan que le ha propuesto al señor Sánchez va a profundizar las diferencias de todo tipo entre comunidades, ya que va a cuidar a los políticos que desean dejar España hecha «pellejo» o unos «zorros». A ver si le gusta más a la señora Alegría. En esa tesitura ojalá el Partido Popular y sus coaligados en las autonomías que ustedes gobiernan y en las que no se les sumen puedan hacer un plan estratégico para la Sanidad. Y luego, usted les cuenta a los del Gobierno de la nación, tan homogéneo y progresista, cómo nos va. Menudo golpe le va a dar usted, si se inviste el señor Sánchez, y si no ya lo enseñamos a toda España en las nuevas elecciones, para que se construya una mayoría que no es solo numérica , en este caso, sino conceptual, que es más necesaria.

Señor presidente del Partido Popular, las autonomías donde desde hace meses gobiernan están necesitadas de tener un plan, y es urgente para los ciudadanos, para los enfermos, para los profesionales y para todos los trabajadores que se analicen los problemas a fondo y se pueda decir que la Sanidad de España tiene solución en manos de usted, señor Feijóo.

Antonio Burgueño es médico