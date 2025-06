El «galgo de Paiporta» también huye de los periodistas

43 días lleva Sánchez sin contestar a preguntas de los periodistas, mientras sus sanchistas siguen al pie de la letra el guion oficial con la «argumentación» alumbrada en su retiro de 5 días para reflexionar qué hacer tras conocer la investigación judicial a su mujer. A saber: culpar a la oposición de atacar al gobierno esparciendo «¡Bulos! y ¡fango!», palabras que no existían en el debate político hasta que regresó de aquel abandono de sus funciones para «meditar» si seguía en el gobierno o no. Mientras ahora son palabras que repiten como cacatúas en todas sus respuestas respecto a los casos de corrupción que rodean a Sánchez.

El silencio, o «bulos y fango», es la única respuesta al lodazal –término también surgido de su retiro– en el que se ha convertido la política nacional con una continua cascada de escándalos que con la denominación de Ábalos, Koldo, Aldama, Leire, Pérez Dolset, Begoña, el hermano, el fiscal general… rodean a aquel Sánchez que fue investido presidente con 84 (!) diputados, para «atajar la corrupción política». Ante esta calamitosa situación, es llamativa la posición de los diferentes partidos que integran el sanchismo frentepopulista, en el poder desde hace siete años. El PNV, que con sus 5 votos fue decisivo para que Sánchez llegara a La Moncloa inmediatamente después de haber pactado los presupuestos con Rajoy, porque «aquella corrupción no la podía apoyar», ahora gobierna con ellos en el País Vasco y cierra filas con él en Madrid. En la sesión de Control de ayer en el Congreso, con un tenso cruce de acusaciones por la corrupción, el PNV se interesó por una cuestión que habla por sí misma de la preocupación que le suscitan esos casos: «¿Está el gobierno actuando de forma eficaz frente a los retos económicos e industriales?», fue su «comprometida» pregunta. Por su parte los de Puigdemont no se quedaron atrás en su exigencia de clarificación al respecto. «¿Cómo valora la situación cultural en Cataluña?» Mientras, ERC y Bildu estaban a la misma altura en la exigencia de respuesta interesándose por «las selecciones deportivas» y por «los índices de precios en las zonas tensionadas vascas», respectivamente. En cuanto al «grupo plurinacional progresista» de Sumar baste decir que están demasiado bien «colocados» con sus cinco ministerios para ponerlos en riesgo. La prensa internacional dedica atención a esta situación, y el «Times» británico bautiza a Sánchez como «The greyhound of Paiporta» –«el galgo de Paiporta»– en relación a su célebre huida del epicentro de la DANA, preguntándose si también ahora podrá huir de la corrupción que le acecha. Por parte de sus socios está claro : ¡ningún problema!