Warren y el giro progresista

Warren Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, ha animado a todas sus fuerzas a propagar el bulo de que los españoles somos muy afortunados porque nos gobiernan él y su banda, que son muy progresistas. En serio.

Lo proclamó María Jesús Montero en una entrevista en «El País», en la que aseguró sin titubear: «La amnistía nos va a permitir mejorar el escudo social». Esta insólita declaración deriva del siguiente argumentario, que tiene la solidez de un flan: como la amnistía permite a Warren continuar en la Moncloa, esto es bueno para España, porque se ha frenado a la terrible ultraderecha, gracias a inmaculados progresistas como Bildu, ERC, la ultraizquierda, el PNV, etc.. Como si esto fuera poco, el repetido monclovita podrá aprobar unos Presupuestos, que, confirmó Montero, mejorarán el «escudo social». Y añadió: «Si queremos Estados del bienestar que protejan y que las democracias proporcionen seguridad, debemos tener capacidad para impulsar políticas públicas. Hay margen para ello».

Esto es una joya, desde lo de «queremos», como si Warren le fuera a preguntar a usted, señora, si quiere pagar más impuestos. No lo hará, claro, sino que se los subirá; no tendrá usted ningún escudo social, que está pensado para proteger al poderoso, y por supuesto a nadie le importará si usted tiene «margen» para pagar más o no.

Y todo esto, pásmese usted, señora, es el progreso. En serio. Leí también en «El País» este precioso titular: «Sánchez juega la baza progresista». Antes jugaba a otra cosa. No me dirá usted que no es una perla. Pues bien, el argumento repite lo malísima que es la derecha, es decir, lo buenísimo que es Warren por haberla frenado con el «eje social». Y aún hay más: «El salto de Calviño al BEI podría acentuar el giro izquierdista del Gobierno». En el diario no dudan: «El presidente ha optado en las últimas semanas por lanzar mensajes nítidamente progresistas». Nítidamente, señora.

¿Sabe usted cuáles son esos mensajes? Mire, mire: pelearse con los gobiernos de Italia e Israel, mientras se insulta a Javier Milei; aumentar el salario mínimo, también ignorando sus consecuencias; gratuidad del transporte público para jubilados y jóvenes, ignorando a las trabajadoras que pagarán la cuenta, como siempre; «mejora del subsidio de desempleo», perjudicando la creación de ídem; y mucha ecología por doquier. Ah, y foto de Warren con Lula, «referente progresista internacional». En fin.