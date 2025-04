Esta es la mejor gilda del País Vasco: solo los vascos la conocen

El País Vasco es una tierra que enamora a primera vista. Sus paisajes verdes y montañosos, llenos de pueblos con encanto, playas salvajes y acantilados espectaculares, invitan a perderse en el. Esta comunidad autónoma no solo destaca por su belleza natural, sino también por su fuerte identidad cultural.

La gastronomía vasca es reconocida mundialmente por su calidad y creatividad. Desde los famosos pintxos hasta platos como el bacalao al pil-pil o la merluza a la koskera, el País Vasco ha sabido convertir la comida en arte. Y entre todos esos pequeños bocados que se sirven en la barra, hay uno que reina sobre los demás: la gilda.

¿Dónde comer la mejor gilda del País Vasco?

Según la tiktoker @bilbobokados experta en gastronomía vasca, la mejor gilda del País Vasco se encuentra en La Gilda del Norte, una marca que ha sabido convertir este clásico en un arte. En sus espacios conocidos como gildatokis, ofrecen una experiencia gourmet centrada exclusivamente en este pincho. Así es como lo ha contado a sus seguidores en su red social:

Lo que hace especial a La Gilda del Norte no es solo su respeto por la receta tradicional, sino también su capacidad para innovar sin perder la esencia. Allí puedes encontrar gildas de todos los estilos: desde las clásicas con piparras y anchoas de calidad premium, hasta versiones atrevidas con ingredientes locales, gildas picantes para los más valientes e incluso gildas veganas, pensadas para quienes no consumen productos de origen animal pero no quieren renunciar a este sabor tan característico.

El origen de la gilda

La gilda es el pincho tradicional y más conocido del País Vasco. Su aparente sencillez esconde una explosión de sabor inconfundible: un palillo ensartado con una aceituna, una guindilla (también conocida como piparra) y una anchoa. Este trío perfecto da forma a un manjar codiciado tanto por locales como por visitantes. Es salado, picante, sabroso y con ese toque de acidez que despierta el paladar y abre el apetito para seguir tapeando.

Este pincho debe su nombre a la película Gilda (1946), protagonizada por Rita Hayworth, ya que, al igual que el personaje, es salada, verde y un poco picante. Con los años, la gilda se ha consolidado como símbolo de la cocina vasca en miniatura, elevando su estatus de simple tapa a todo un emblema de la cultura gastronómica del norte.