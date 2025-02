Ésta es la ubicación exacta de los radares que más multan en cada una de las provincias del País Vasco

La Dirección General de Tráfico cuenta con un listado en el que se pueden conocer todas las ubicaciones de los radares atendiendo a su provincia, carretera y punto kilométrico. Este listado incluye las ubicaciones más habituales de los radares móviles, y aunque éstos no tienen por qué estar señalizados puede haber advertencias en los paneles informativos de la posible existencia de ellos. En total, la DGT cuenta 780 radares fijos, 1.325 radares móviles y 92 radares de tramo. Pero en este listado no se pueden consultar los radares en todo el territorio nacional porque hay tres comunidades autónomas (Cataluña, Navarra y País Vasco) que tienen las competencias transferidas y gestionan sus propios dispositivos y ubicaciones.

En el caso del País Vasco, el organismo encargado de la gestión del tráfico es Trafikoa, que ha publicado un informe en el que explica que, en términos generales, ha aumentado el tráfico aunque con un comportamiento diferenciado en los flujos de tráfico de los accesos a las capitales vascas, frente a los de largo recorrido y transfronterizo. En los flujos de acceso a las capitales se ha registrado un incremento del 7,15% respecto 2022 y de un 1,89% respecto a 2019. Hay que tener en cuenta que en 2022 este tipo de movilidad descendió un 5,02% con respecto al máximo registrado en 2019, probablemente por el encarecimiento de los combustibles y por las bonificaciones en el transporte público. En 2023 se ha atenuado esta tendencia, posiblemente a consecuencia de

una cierta estabilización en el precio del carburante.

Por su parte, los tránsitos de largo recorrido y trasfronterizo han registrado unos incrementos medios del 7,84% y del 7,07%, respectivamente, en comparación con 2022 y del 11,59% y del 20,93%, respectivamente, en comparación con 2019.

Sobre la siniestralidad, indica que durante 2023 la Ertzaintza ha registrado en las carreteras vascas 7.832 accidentes de tráfico, de los que 2.570 son accidentes con víctimas y 5.262, accidentes sin víctimas. En todos ellos se vieron implicados un total de 13.903 vehículos y 15.224 personas, de las que 38 fallecieron, 317 resultaron heridas graves y 3.278 heridas leves.

Observando los datos de siniestralidad en relación a los últimos años, en 2023 el número total de accidentes ha experimentado un aumento del 2,5% respecto a 2022. El número de personas fallecidas y heridas graves ha aumentado, respecto a 2022, un 12 % y un 9 %

respectivamente.

Para reducir esta siniestralidad, uno de loe elementos que se utilizan son los radares. En la provincia de Guipúzcoa, el dispositivo que más excesos de velocidad es el ubicado en el kilómetro 46,8 de la AP-8, cerca de Zumaia, que multó a 26.233 conductores. En Vizcaya, la mayoría de las sanciones las impuso el radar situado en el kilómetro 134,9 de la A-8, con un total de 8.712 multas. Por su parte, en Álava el dispositivo más sancionador fue el del kilómetro 33 de la AP-68, con 5.114 denuncias.

Respecto al funcionamiento de los radares, es importante señalar que estos dispositivos cuentan con un margen de error, el cual varía en función de la antigüedad del cinemómetro. Según la Orden ICT/155/2020, los radares fijos cuya antigüedad es inferior a un año tienen un margen de error de ± 3 km/h cuando la velocidad registrada es inferior a 100 km/h. Si la velocidad es superior a 100 km/h, el margen de error es de ± 3%. En el caso de los cinemómetros fijos con más de un año de funcionamiento, el margen de error aumenta a ± 5 km/h para velocidades menores de 100 km/h y a ± 5% cuando la velocidad excede los 100 km/h. Además, los radares móviles y el helicóptero Pegasus también tienen márgenes de error específicos que varían según la situación de tráfico. Cualquier sanción de tráfico por exceso de velocidad debe ser comunicada al propietario del vehículo infractor y debe incluir los datos del radar, las revisiones y dos imágenes distintas del momento de la infracción.

Una de las creencias populares más extendidas es que los radares no pueden multar durante noche, idea que no es del todo cierta. es cierto que algunos medios aéreos como el helicóptero Pegasus y los drones no pueden operar durante la oscuridad pero la mayoría de los radares están equipados con tecnología infrarroja y con flashes para poder identificar y fotografiar a los infractores aunque sea en malas condiciones de iluminación natural.