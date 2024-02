Cheska: Tendencias, looks, pasión y mucho amor

Y si hoy hablamos del arte de ponernos guapas y guapos, de estilo, de tendencias y de moda, es porque tenemos delante a una persona que con su trabajo y su constante innovación nos sigue poniendo al día desde hace seis décadas, tal como lo cuenta Aitor Sagarduy en la introducción de este episodio del PODCAST “El capuchino con Alicia” que invita a LAS PERSONALIDADES QUE CAMBIARON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE SU VIDA. Esta es una serie de entrevistas con audio para La Razón, que recorre la vida de personalidades que han destacado en su vida laboral y han contribuido desde sus distintas áreas a la mejora y evolución de la vida social, económica y política de nuestro país. En este espacio con aroma a un buen capuchino, charlar con ellos nos hará descubrir, recordar y aprender tantas cosas que seguramente o no sabíamos o no recordábamos y aunque a veces “no nos pasa por la cabeza y nunca mejor dicho”, no podemos olvidar la importancia de: “Ir peinados”.

¿Nos hemos detenido a pensar seriamente qué es lo que cuentan nuestras cabezas cuando están peinadas o despeinadas?

Y no me refiero a este tema solamente de lo que los influencers cuentan ahora en en sus stories en Tik Tok o IG. La historia de la peluquería en España es rica y variada y refleja los cambios culturales, sociales y económicos a lo largo de los siglos. Las épocas romana y musulmana dejaron sus huellas en el cuidado del cabello y la barba, evidenciando una temprana preocupación por la estética y la higiene personal. Los baños públicos en aquella época por ejemplo, incluían servicios relacionados con el cuidado del cabello. Antiguamente los barberos no solo se ocupaban del cabello y de la barba de los hombres sino también hacían cirugía menor y odontología. Más adelante nacieron las peluquerías como lugares exclusivos para el arreglo del cabello frecuentados a menudo por la aristocracia y la burguesía. El siglo XX fue testigo de una gran evolución en la peluquería española, con la aparición de nuevas técnicas, estilos y productos. La profesión se democratizó y se expandió y las mujeres comenzaron a jugar un papel más prominente tanto como clientas como profesionales.

Una historia de amor y pasión

Hoy Cheska nos relata en el PODCAST “EL CAPUCHINO CON ALICIA” cómo surgió su negocio. Una peluquería que ya desde los años ’70 pasar por delante del salón era aspirar a ser atendida por su dueña, la que peinaba a Inés Sastre a Judit Mascó y a muchas celebridades más de la época. La historia de lo que fue abrir abrir su negocio en un “sitio raro” a convertirse en una de las referencias de moda de la Milla de Oro de Madrid que sigue hasta la fecha de moda.

En los años ’70, cuando Velázquez era un boulevard y la calle estaba levantada a causa de las obras para convertirla en la arteria tan importante que es ahora, la protagonista de este podcast trabajaba en un salón en la calle Jorge Juan, vivía en Menéndez Pelayo y paseaba por Goya y los alrededores de la cafetería Mallorca: “Era un sitio muy normalito, inclusive mis amigas me decían ¡Uy en que sitio más raro te vas a poner! Era un Madrid diferente” recuerda Cheska.

Cuando el trabajo es pasión

La historia de la peluquería “Cheska” de Madrid es muy especial porque como ella misma afirma: “Es un espacio creado por amor y con amor”. En aquel entonces, hace 60 años, Cheska tenía un novio. Jesús trabajaba en un estudio de arquitectura en el que colaboraban obreros y personas relacionadas a la construcción: “Este era un local pequeño que se traspasaba, mi novio me animó a visitarlo y creamos el salón que ves ahora. Nuestras clientas dicen que aquí se sienten bien y cuando se los comento a mis hijas Maria Baras y Chesquita que son las que ahora llevan la peluquería, que la razón es porque este lugar tiene alma, tiene algo especial porque se hizo por amor y con amor”.

El local de aquella época estaba dividido en dos plantas, en uno trabajaba un abogado y en el otro había una peluquería que es la que cogieron para crear el salón.

Por este espacio madrileño ha pasado el “todo Madrid”: Lola Flores, Penélope Cruz, Concha Velasco, Paula Echevarría, Ana García Obregón, Inés Sastre o Ana de Elena Rivera, Jose Toledo, María León, Arancha del Sol, Helen Lindes, Carlos Sobera, y así podría seguir con la lista interminable de celebridades, famosos, famosas, artistas, periodistas, cantantes, del mundo del cine, la televisión, la moda, vamos, de todos los ambientes. Es particular porque el aire de los salones de la peluquería super renovada, evocan eso, una historia dedicada a poner guapas y guapos a sus clientes, conocidos o no, famosos o anónimos, nacionales o extranjeros...

Cuando la vida da regalos y te cambian la vida

Muchas veces nos preguntamos ¿por qué suceden cosas que no sabemos de dónde vienen? Surgen esas casualidades que se convierten en oportunidades y nos pueden hasta cambiar el rumbo de la vida y esto fue lo que le sucedió a nuestra invitada.

Cheska ya había abierto su local en la renovada calle Velázquez, siempre ha sido una enamorada de la moda, pero acceder a ese mundo que era su sueño no era nada fácil y cuando menos se los esperó, se hizo la magia: “Se cruzó en mi camino Covadonga O’Shea (En ese momento era la directora de la revista TELVA) que era mi cliente y cortándole el pelo me dice: Cheska, tenemos que hacer una portada con Inés Sastre, Judit Mascó, etc. las modelos top de aquel momento, y así empecé a colaborar en el mundo de la moda” Gracias a ese momento a Cheska se le empezó a conocer colaborando con las revistas de moda más importantes de España. Ha tenido la ocasión de conocer a los productores, fotógrafos, modelos, directoras de moda: “Covadonga no sabrá nunca el favor tan grande que me hizo y la cantidad de caminos que se me abrieron hasta llegar a París…”

Y se convierte en el referente para asuntos de moda

A pesar de que en sus inicios en el sector los hombres eran los protagonistas, ella no quiso ni ha querido nunca quedarse atrás: “Yo sabía que el estudio, la preparación y la innovación eran y son muy importantes. Jesús y yo cuando nos casamos, empezamos a viajar mucho. Viajábamos a New York y hacíamos viajes por Europa, los productos los comprábamos en Suiza. Eran los años ’80, ’90. A mí no me gustaban los cepillos, ni los productos que se vendían aquí. Empezamos a viajar en tren y terminamos yendo en nuestro coche y llenábamos el maletero de cepillos, de secadores y de todo tipo de productos. De esos cepillos franceses que en aquel entonces no había en España y esto hizo que la peluquería tuviera las mejores tijeras, los mejores productos para la parte técnica, los mejores secadores…”

“A la gente le llamaba la atención ver en la vitrina cepillos y productos que en España no había”

Viajan a Madrid para que Cheska les corte el pelo

La fama de este espacio que sigue al día las tendencias y los gustos de personas de tan diversas nacionalidades y que sigue ubicado en el barrio de más de moda de Madrid, no solo se ha quedado en la capital española o en España en donde desde hace ya un tiempo, sus hijas están al frente de la peluquería, María Baras como directora artística y Cheska hija que se ocupa de la parte administrativa como lo hizo su padre Jesús durante tantos años mientras Cheska cortaba y peinaba a sus clientes. Es tal lo que influye el alma y el talento de las que integran el equipo del salón, que hay quienes siguen viajando desde sus lugares de residencia para ponerse en las manos de Cheska madre y de María Baras su hija para teñirse, cortarse el pelo y hacerse tratamientos. En una ocasión tomando un café con la Princesa Sophie de Habsburgo en Roma y hablando de “temas de chicas”, salió a relucir que cuando viaja a Madrid, va directamente a ver a Cheska para que le corte el pelo y se lo ponga al día. Y doy fe que no es la única.

Grabando el podcast Cheskita

“Hoy tengo que contar que en nuestra peluquería hay muchas personas que no son españolas. Tenemos clientes que vienen de Suiza, de Italia, se hacen las mechas y se regresan a sus países de residencia” Me siento muy orgullosa de que nos conozcan a nivel internacional y de tener un equipo grande con tinturistas maravillosas y profesionales estupendas. Somos una empresa familiar muy bonita y llena de entusiasmo”

Y para finalizar esta historia:

Hay señoras a las que a sus maridos los destinan a otros países y años más tarde cuando regresan a España vienen a nuestra peluquería. Cuando me llaman les comunico a qué hora estaré en la peluquería porque antes de venir aquí voy al gimnasio Mi trabajo es la pasión de mi vida.