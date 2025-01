Podcast con entrevista a Ignacio Camuñas

Ignacio Camuñas es un político y diplomático español con una trayectoria marcada por su participación en la Transición Española y su influencia en la política nacional, fue Ministro de Relaciones con las Cortes en el gobierno de Adolfo Suárez, formó parte del equipo de gobierno que impulsó el consenso político necesario para la redacción y aprobación de la Constitución de 1978. Su rol era esencial para garantizar la comunicación y colaboración entre el Ejecutivo y las Cortes Generales. En un contexto de alta polarización, su ministerio tuvo que trabajar para mantener el diálogo con los grupos parlamentarios, incluyendo partidos con ideologías enfrentadas, como comunistas, socialistas y conservadores y en este Podcast habla sobre las claves en momentos cruciales.

Escuchad este PODCAST con la entrevista a Ignacio Camuñas:

Con su rica experiencia habla claramente sobre la polarización española: “Tiene una raíz y fue durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que a partir del año 2004 inicia un periodo de tiempo que a mi juicio es muy negativo y cuyo pilar fundamental es la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica” afirma y subraya “La Ley de la Memoria Histórica es un paso muy importante en este proceso de polarización que estamos ahora viviendo”.

Ignacio Camuñas explica el porqué de sus afirmaciones: “La Ley de la Memoria Histórica lo que hace es dar un portazo a lo que fue un proceso de reconciliación vivido en los años de la transición” y asegura que: “El partido socialista quiso de alguna manera deslegitimar lo que habíamos estado haciendo y viviendo desde los años ’77 y siguientes y retrotraernos a los enfrentamientos que hubo en los años de la República. Se pretendía de alguna manera glorificar lo ocurrido en la República, denigrar todo lo vivido en la dictadura y decir que de alguna manera la transición había sido una ocasión hasta cierto punto perdida por parte de la izquierda y que había que reivindicar un nuevo periodo histórico con nuestro país que pusiera en valor el papel de la izquierda, en concreto de los comunistas y de los socialistas y allí empezó un proceso al que se sumaron en seguida determinados sectores del nacionalismo vasco y catalán tensionando muy fuertemente la convivencia entre las fuerzas políticas y dificultando enormemente el diálogo necesario para la estabilización del proceso democrático. De la época de Felipe González, Ignacio Camuñas destaca: “La llegada del partido socialista coincidió con el hundimiento de la unión del centro democrático, por lo tanto, para nosotros, miembros de UCD, ese momento fue agridulce. Por un lado se derrumbaba el partido que había sido el vehículo principal de la transición, por otro lado, es verdad que se abría un periodo sumamente interesante para España” afirma y recuerda como vivieron aquella nueva época.

Yo creo que los años de Rodríguez Zapatero son los que dan el aldabonazo, el campanillazo, para iniciar ese proceso de polarización que ahora, en la presidencia de Pedro Sánchez, se está viviendo en términos muy radicales y muy tristes para el futuro de la convivencia en nuestro país”

Ignacio Camuñas durante la grabación del Podcast Alicia Romay

Habla en este encuentro del ambiente en el que caminaron hacia el futuro y del espíritu en el que estaban inmersos los protagonistas de la política española: “Cuando hablo con los políticos actuales comento que hay demasiadas palabras gruesas, demasiados insultos, demasiada bronca en el Parlamento y muy pocas propuestas, muy pocos debates sobre lo que en realidad necesita y precisa nuestro país”.

Y añade:”Lo que me gustaría es que las fuerzas políticas se acostumbraran a utilizar el Parlamento para confrontar ideas y programas, ofrecer soluciones a los inmensos problemas que tiene nuestro país y no estar continuamente descalificándose mutuamente, increpándose mutuamente cuando no insultándose y llenando de alguna manera las páginas del Boletín Oficial de Las Cortes, de insultos de gritos de provocaciones”.

Camuñas afirma: “Tenemos necesidad de dar soluciones a los problemas del pueblo español”.

Su mensaje a los jóvenes

“Yo desearía que siguiera habiendo vocaciones políticas porque el país necesita dirigentes, el país necesita una clase política y necesita que gente al servicio del bien común, con sentido de defender lo que han sido las tradiciones de nuestro país, de defender una España cada día más libre y más próspera. Yo veo que las nuevas generaciones están más dedicados al mundo del business y al mundo de la empresa que al mundo de la actividad política. En ese sentido me gustaría decirles que haya gente que de un paso al frente”.