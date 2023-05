En el podcast V de Viernes analizamos esta semana la situación del mundo rural en España y en el resto de Europa

Esta semana hemos abordado el tema de la manifestación que está prevista para el domingo en Madrid convocada por la plataforma SOS Rural se presenta en Madrid con esta manifestación que une a cientos de organizaciones agrarias y del mundo rural. Inspirados en el partido BBB holandés no descartan convertirse en fuerza política. Este partido acaba de ganar las elecciones regionales con el 19% de los votos y 15 escaños de los 75 del Senado y nació también en la calle como movimiento de protesta. La razón que inspiró su nacimiento fue la decisión del gobierno holandés de reducir el 30% de las cabezas de ganado del país y cerrar las 3.000 granjas más contaminantes como parte de su política para minimizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Hay que recordar que el gobierno holandés respondía con estas medidas a una sentencia de su Tribunal de Cuentas que les exigía actuar contra las emisiones.

Lo cierto es que desde que hace tres años, las manifestaciones no han cesado en todo el continente y, como dicen algunos analistas, quizá se debe simplemente a que no se han explicado bien las reformas. Sean la causa o no, y aunque las reformas tengan el aval de la ciencia y la Comisión, diversas organizaciones del medio rural europeo se están alzando contra unas normativas que entienden como un ataque.

En Bélgica han sido recurrentes las tractoradas, pero también ha habido protestas en Alemania, Francia o Portugal. Más recientemente Polonia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria han decidido imponer un veto a la entrada de cereales, carnes o lácteos de Ucrania. La UE quiso ayudar a sacar el grano del país cuando inició la guerra para que este producto pudiera llegar a terceros países que dependen de su importación. Ucrania es conocida como el granero de Europa y produce cereal para alimentar a 500 millones de personas al año. Sin embargo, este grano barato ha saturado los mercados de estos países, porque en lugar de seguir trayecto hasta llegar a su destino final en Egipto o Pakistán como estaba pensado, se ha quedado en estos mercados nacionales provocando fuertes caídas de precios. En el caso de Polonia (donde incluso ha dimitido el ministro de Agricultura) o Eslovaquia, este año se celebran elecciones y el voto rural es decisivo.

Incluso en Irlanda, la vieja organización de agricultores Macra na Feirme ha emprendido una marcha hacia Dublín para exigir al gobierno más apoyo a los agricultores y las comunidades rurales. «Estamos marchando por Irlanda rural. Estamos marchando por el futuro de los jóvenes rurales», declaraba a medios locales un portavoz de la organización.

Entrevistamos también a Natalia Corbalán directora de la Fundación Ingenio, plataforma que agrupa a cooperativas y empresas del campo de Cartagena en Murcia y asistentes a la manifestación. Nos da su punto de vista sobre la manifestación, el problema de la inflación de frutas y verduras, el tema de la sequía, etc.

En nuestra contra tenemos otra interesante entrevista realizada por nuestra compañera Laura Cano a el fotoperiodista Jaime Rojo, fotógrafo y explorador de la revista National Geographic que habla de su trabajo y de la exposición Photo Ark de la que es embajador. Una selección del proyecto de vida del fotógrafo Joel Sartore», que alberga más de 35 000 instantáneas que retratan a un total de 13.000 especies animales, resultado de más de 20 años de trabajo.

En destino, nuestra compañero Ángel Nieto nos hace una crónica sobre Benidorm, uno de los destinos más conocidos de la costa española que está adaptando su oferta turística para atraer a los visitantes más jóvenes que, de hecho, ya han redescubierto la ciudad gracias al exitoso Benidorm Fest.

Ramón Tamames, en la Contra, habla sobra la sequía y contamos con una tribuna especial escrita por el director del observatorio del agua de la Fundación Botín que aborda el mismo tema, dado que ayer mismo se reunió el consejo de ministros para aprobar un nuevo decreto de sequía y nuevas medidas para ayudar al campo español. El 80% ya está afectado. Y la columna de Ricardo Martín Vida Plena que esta semana nos da nuevas pautas sobre bienestar y dedica su espacio a los secretos de montar jardines mixtos para combatir el calor, enfermedades renales o normalizar la incertidumbre.