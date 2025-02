Bardella deja la CPAC tras acusar al exasesor de Trump Steve Bannon de hacer un saludo nazi

El presidente del partido de ultraderecha francés Jordan Bardella ha anunciado que suspenderá su presencia en la Conferencia Política de Acción Republicana (CPAC) tras acusar a Steve Bannon, exasesor del presidente de EEUU Donald Trump, de hacer un saludo nazi en su comparecencia del jueves en este mismo foro.

La razón de su abandono

"Me invitaron a hablar en una intervención sobre los vínculos entre Estados Unidos y Francia , así como sobre la dinámica electoral reciente de los partidos patrióticos en Europa", ha explicado Bardella en su comunicado. "En esta tribuna ayer (por el jueves), y mientras yo no estaba presente en la sala, uno de los oradores se permitió, a modo de provocación, un gesto que hacía referencia a la ideología nazi", ha explicado.

"En consecuencia, tomé la decisión inmediata de cancelar mi intervención prevista para esta tarde en el evento", anunció Bardella en su comunicado, recogido por 'Le Journal du Dimanche', sin mencionar a Bannon explícitamente. El nombre de Bardella ya no figura en la lista de oradores publicada por la conferencia, un lugar de encuentro para el pensamiento conservador estadounidense e internacional, y que este año celebra el triunfo de Trump en las elecciones de noviembre del año pasado.

Réplica por parte de Washington

El exasesor de Trump ya ha respondido al anuncio de Bardella, a quien ha descrito como un "niño" incapacitado para liderar Francia, una alusión a la juventud del eurodiputado, de 29 años y recordado que hizo exactamente esa clase de saludo hace siete años precisamente durante un encuentro de la formación ultraderechista francesa, cuando se llamaba Frente Nacional. "Si ha cancelado (su participación) por lo que ha aparecido en los medios 'mainstream' es una persona indigna de liderar Francia".

"Es un niño, no un hombre. Hice exactamente ese saludo en una reunión del Frente Nacional hace siete años", ha declarado Bannon en comentarios al diario francés 'Le Point'. "Si eso le molesta y si se hace pis encima como un niño pequeño, entonces no se merece gobernar Francia", ha añadido Bannon antes de asegurar que no hizo el saludo nazi y que su brazo extendido era un saludo normal, "como los que hago todo el rato", ha apostillado. "Y quiero que me citéis: es un niño, no un hombre", ha concluido antes de remachar que "solo hombres y mujeres fuertes pueden liderar Francia".