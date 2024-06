Orban deposita su voto en unos comicios que concibe como un referéndum sobre la guerra de Ucrania

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha depositado este domingo sus votos a las elecciones europeas y municipales que se están celebrando simultáneamente, y ha descrito los eurocomicios como un referéndum sobre el respaldo de la población de los países del bloque a la guerra de Ucrania. "Me parece justo que alguien pueda interpretar estas elecciones como una expresión de la voluntad popular sobre la guerra y la paz", ha asegurado el primer ministro tras depositar su papeleta en un colegio electoral de una escuela del barrio de Zugliget, en Budapest. "Jamás había visto que esta cuestión fuera tan dominante como es ahora. Las elecciones de hoy son una pregunta paneuropea a favor de la guerra o a favor de la paz", ha añadido a la salida de la votación, en una rueda de prensa recogida por el diario 'Magyar Nemzet'. Orbán y el Gobierno húngaro no han terminado de romper lazos con Rusia y se ha mostrado reacio a endurecer sanciones contra Moscú, descartando por completo el envío de armas a Ucrania. Fidesz, su partido, no está inscrito en ningún grupo tras abandonar en la legislatura saliente el Partido Popular Europeo y todavía no se ha decidido a entrar en el posible juego de alianzas que pueda emerger de estos comicios. Con todo, Orbán describió estas elecciones como uno de los dos momentos cruciales de este año para decidir el respaldo internacional a la guerra de Ucrania. "La otra mitad del trabajo queda en manos del pueblo estadounidense en las elecciones de noviembre", ha explicado el primer ministro, aliado declarado del candidato republicano y expresidente Donald Trump, quien ha asegurado que pondrá fin al conflicto si regresa a la Casa Blanca.