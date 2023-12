El whatsapp del PSN para justificar el pacto: flores a Bildu y 10 insultos al PP

¿Por qué ha retirado el Partido Socialista Navarro (PSN) su apoyo a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, y se ha echado en brazos de Bildu? La explicación está en este extenso whatsapp que el partido ha enviado este miércoles a su militancia, y que ha revelado el Diario de Navarra. En él, la dirección del partido despliega tantos elogios al partido abertzale como críticas a los populares.

Para los socios de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, todo son elogios en el texto: van a respetar la memoria de las víctimas, reconocer el daño causado por el terrorismo y fomentar el euskera solo de forma voluntaria. Para los populares y su alcaldesa, por el contrario, hasta una decena de insultos que, según el PSN, justificarían la decisión tomada. Entre otras cosas, los hasta ahora socios son prepotentes, altaneros y opacos, son incapaces de dialogar y se dedican a insultar y atacar.

En el texto del mensaje se aportan tres motivos para justificar el acuerdo con Bildu. El primero es la "parálisis que tiene el Ayuntamiento sin llevar a cabo ningún proyecto de ciudad, sin presentar presupuestos con unos prorrogados desde hace 3 años por su incapacidad para dialogar y acordar, gestionando la alcaldía con prepotencia, altanería y opacidad, con ninguneos constantes al PSN e incumpliendo, como ya lo hizo Enrique Maya, los acuerdos alcanzados con nuestro partido".

Bildu, la memoria y las víctimas

El segundo motivo, según el contenido publicado por Diario de Navarra, es "la utilización del Ayuntamiento de Pamplona para atacar y confrontar con los gobiernos de Navarra y España y NO para mejorar las cuestiones que importan y preocupan a los ciudadanos, incluso poniendo en riesgo más de 4 millones de euros de fondos europeos por cuestionar al gobierno. Así como insultar y atacar permanente al presidente Sánchez o Chivite".

El tercer punto es una sucesión de elogios hacia su nuevo socio: "Hemos llegado a un acuerdo con Bildu en el que defendemos y asumen principios y valores básicos para nuestro partido como el respeto institucional, la asunción de la ley de símbolos de Navarra, la defensa de la memoria, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo de ETA y el compromiso de no humillación y revictimización, el fomento del euskera desde los principios de voluntariedad y realidad sociolingüística y NO imposición o el compromiso para despolitizar los Sanfermines. También compromiso de si no tenemos acuerdos llevar los temas a las mayorías de pleno pese a ser potestad de alcaldía o junta de gobierno. Y como no, proyectos de ciudad que para nosotros son irrenunciables".