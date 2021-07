Los Salesianos suprimen la Adoración Nocturna al Santísimo en el Tibidabo

Sociedad

El nuevo abad de los Salesianos, Frances Riu, ha anunciado que se suprime la adoración nocturna al Santísimo en el Monte Tibidabo, la más antigua de España. Con la llegada de la pandemia, se cerró por primera vez la adoración perpetua en el Templo Expiatorio del Tibidabo, en Barcelona, se cerró por primera vez. Pero una vez finalizadas las restricciones sanitarias, la actividad no se retomó, a pesar de que todas las capillas de Adoración Perpetua en la ciudad rehabrieron sus puertas el pasado otoño. Según informa el portal Info Católica, el abad, firmante del del Manifiesto por el referéndum independentista catalán manifiesta que lo hace “por renovarse”. “Quizá no se hará a gusto de todos. Suele suceder cuando una institución eclesial decide renovarse por fidelidad a la misma Iglesia”, ha señalado a modo de explicación.

El tradicional carisma de acogida del Tibidabo parece haber sido sustituido por un espíritu de partido. Los salesianos del templo insisten que no se reabrirá la Adoración Perpetua si no se produce una “renovación completa”, “desde de cero”, según la “sensibilidad” y los gustos de la nueva dirección: supresión del rosario, algunos rezos en latín, el espíritu de reparación y la alabanza carismática; cambio de estructura y contenido de las vigilias nocturnas; preadmisión y homogeneización de los adoradores; reducción de la permanencia nocturna; modificación de estatutos... e incluso cambio de un nombre de la sección nocturna -Adoración Nocturna Española- que no consideran adecuado.

Para disimular el escándalo, el nuevo equipo salesiano intenta organizar adoraciones esporádicas con algunas parroquias de la provincia. Pero lo cierto es que, sin la Adoración Perpetua, la vida pastoral del Tibidabo se concentra en acoger a los escasos turistas y gestionar el rentable ascensor con el que suben a la terraza para disfrutar de las vistas de Barcelona.

El Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo -ese es su nombre oficial- se levanta sobre la montaña de la que toma el nombre, un balcón situado a más de quinientos metros de altura, desde donde se divisa toda la ciudad de Barcelona. Dicho templo está regido por los salesianos, los hijos de San Juan Bosco, que tiene ligada a su persona la existencia de este santuario de Barcelona.