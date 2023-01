El papa Benedicto XVI, también será recordado porque con él se creó un nuevo capítulo en la historia de los papados

El Papa Emérito Benedicto XVI durante las exequias en la Basílica de San Pedro FOTO: Alicia Romay

Se hablará sin duda de él y durante siglos como el Papa de la renuncia por aquel momento que, después de ocho años de pontificado y haciéndolo de la manera en que lo hizo, al final de un Consistorio ordinario y en latín, dijo que se marchaba. Aquello no lo esperaba nadie, excepto algunos que “debían” de saberlo. Fue un momento histórico, y si no hubiera sido por la veterana periodista vaticanista Giovanna Chirri que trabajando como cada día en la Sala de Prensa de la Santa Sede, cubriendo la información para la agencia ANSA de un Consistorio rutinario y que por sus estudios entiende el latín, hubieran pasado más minutos para dar a conocer al mundo entero que el Papa Ratzinger había renunciado. Ella al momento que lo escuchó, no lo creyó, pero reaccionó y lanzó la noticia, era de no creérselo, pero era cierto, Benedicto XVI decidió retirarse. Personas cercanas a Benedicto XVI, recuerdan en estos días algunas conversaciones que mantuvieron con el emérito cuando ya le pasaba por la cabeza renunciar, una de ellas fue cuando dijo «Ho le valigie sempre pronte» - Tengo las maletas siempre listas- . Él sabía que físicamente no podría soportar lo que conlleva ser el Sucesor del Apóstol Pedro.

El lunes 2 de Enero de 2023, será recordado siempre cuando iniciaron las exequias del papa emérito en la Basílica Vaticana. A muchos les pilló de sorpresa estando de vacaciones en Roma y no dudaron en hacer colas hasta de más de dos horas para entrar a darle el último adiós a Ratzinger.

Así partieron los restos de Benedicto XVI de la que fue su casa desde su dimisión como papa hacia la Basílica de San Pedro:

Se ha escrito mucho sobre la vida del Papa Emérito durante su pontificado, pero hay una persona con la que tuvo, durante su último año como cardenal, una relación muy cercana, el conserje del edificio en donde vivía. Fue sorprendente la charla con él, con ella se descubre una “cara” diferente del que fue Pontífice. Parte de sus palabras textuales aquí en este video:

El funeral

Hoy en Roma el sol no brilló. La neblina que cubría la ciudad creó un ambiente místico y ¿qué es místico según la Biblia? - Es una expresión que lleva al abandono total a Dios, sin más preguntas, porque es reconocimiento de la trascendencia absoluta de Dios y de la entrega libre y amorosa a él; reconocimiento de lo que es inseparable con el misterio presente en lo más profundo del ser humano y experiencia unitiva con Dios- . Ayer salió el sol en Roma, todavía se podía ir a visitar los restos mortales del Papa al Vaticano, era como la despedida alegre, hoy sin embargo, el sol se quedó atrapado detrás de una espesa neblina creando en el funeral histórico de Ratzinger, un momento de gran recogimiento.

Plaza de San Pedro. Jueves 5 de Enero. 7.00 am. Funeral de Benedicto XVI FOTO: Alicia Romay

Benedicto XVI ha sido despedido por autoridades, representantes de casas reales, religiosas, religiosos, niños, adultos. Durante tres días han pasado más de doscientos mil fieles y no fieles, los más católicos y los más agnósticos. La muerte de un Papa pasa a la historia siempre y en este caso, por mil motivos más. No es la primera vez que un Papa entierra a otro Papa, el anterior fue en 1802 cuando Pío VII, presidió los funerales de su antecesor Pío VI que vivía en el exilio como prisionero de Napoleón y lo hizo tres años después de su fallecimiento, o sea que fue otra cosa a la vivida hoy en la Plaza de San Pedro, porque el sepelio y entierro de hoy, sí pasará a la historia como el primero que un Papa entierra a un Papa emérito recién fallecido.

La Reina Sofía y los Reyes de Bélgica Felipe y Matilde en los funerales de Benedicto XVI FOTO: ALICIA ROMAY

En el funeral de Benedicto XVI, estuvieron presentes 120 cardenales, más de 400 obispos y 4.000 sacerdotes. Los restos mortales de Benedicto XVI hicieron su entrada en la plaza de San Pedro a las 8.45 de la mañana y se rezó el rosario con los fieles presentes. Juan Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio celebró la misa. El Papa Francisco pronunció la homilía. Una vez terminada la misa el féretro del Papa Emérito fue trasladado a las Grutas Vaticanas.

Funeral de Benedicto XVI. Imagen Alicia Romay. Ciudad del Vaticano. 5 de Enero 2023 FOTO: Alicia Romay

El sellado del féretro y los ataúdes

Alrededor del féretro se colocaron los sellos del Capítulo de San Pedro, de la Casa Pontificia y de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas. Son dos los ataúdes en donde reposan los restos de Benedicto XVI, el de ciprés se colocó dentro de otro de zinc, soldados y sellados y a estos ataúdes se les han recubierto con una caja de madera y han quedado en el sitio en donde permaneció el cuerpo de Juan Pablo II hasta que fue beatificado. La celebración de su funeral estuvo presidido por Francisco y fue celebrado por el cardenal Giovanni Battista Re.

Con este funeral se cierra una página de la historia.