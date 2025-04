Cardenal Gianfranco Ravasi: “El testimonio que viene dando el Papa aún estando incapacitado para hablar existe con un mensaje en el silencio y en el cuerpo”.

Antes de que el Papa Francisco apareciera este domingo por sorpresa en la Plaza San Pedro, el Cardenal Gianfranco Ravasi me concedió esta entrevista que en estos momentos sus testimonios sobre la salud del pontífice toma especial relevancia. Nos reunimos en la sede del Pontificio Consejo de la Cultura de la Santa Sede en su despacho de la Vía de la Conciliazione. Ravasi ha sido su presidente. Actualmente buena parte de su tiempo lo dedica a “Il Cortile dei Gentili” – El Atrio de los Gentiles. Su actividad es frenética, colabora en varios medios y no deja de escribir y difundir sus inmensos conocimientos por diversas vías.

Il Cortile dei Gentili fue una iniciativa del papa Benedicto XVI en donde se promueve el diálogo entre los creyentes y los no creyentes. Y todo empezó porque pensó que habría que crear aquí en el Vaticano, un atrio similar a lo que existía en el segundo templo de Jerusalén en los años 20 a.C. que estaba dedicado a los que no eran hebreos, a los que se les llamaban “Gentili”– “Amables”. Era un lugar de encuentro y de diversidad. Ravasi lo tiene claro y organiza desde este espacio acercamientos basados en encuentros y con diálogos con creyentes y no creyentes. Los “Cortili” los va llevando a diferentes países. En Barcelona por mencionar uno, se celebró en el 2012 con el título “Arte, belleza y trascendencia”.

P ¿Y realmente están interesados en participar en estos "cortili" los que no son católicos?

R ¡Y tanto! Le voy a contar por poner un ejemplo lo que sucedió en un “cortile” que hice en Notre Dame de París. La convocatoria fue un éxito, obviamente estaban invitados a participar en la actividad los creyentes pero también los no creyentes. La fila de los no creyentes superaba por mucho a la de los católicos, y esto se debe a que la gente quiere saber, quiere escuchar y quiere aprender nuevas cosas o acercarse a temas que habitualmente no los tiene a mano”.

P ¿Pero cómo es que usted siendo cardenal se dedica a ésta actividad también?

R Le voy dar tres componentes de mi autobiografía: He hecho un largo camino en los estudios e investigación de tipo teológico en lo filológico y exegético en el sentido estricto del estudio de textos. He sido un académico por mucho tiempo de la Facultad de Teología de Milán en la Universidad Católica y me he dedicado a la divulgación. Divulgar es un trabajo de aproximación. Pero es necesario hacerlo, porque la propia naturaleza de los textos es que están hechos para ser difundidos, para comunicarlos, ya sean los textos religiosos o los que son literarios y célebres como la Divina Comedia o lo que escribió Cervantes”.

La trayectoria del cardenal es enorme, tanta como su experiencia dentro de la Curia Romana, como él mismo asegura: “Llevo 60 años celebrando misas”.

“El Papa Francisco ha dado una lección que yo no hubiera sido capaz de hacerlo”.

Sobre la salud del papa Francisco

El cardenal Ravasi recordó algunos momentos vividos similares relacionados a la salud de los pontífices, como cuando era el papado del Papa Juan Pablo II: “Esto ya lo hemos vivido en los últimos meses de vida de Juan Pablo II, quiso dar la bendición desde la ventana del palacio apostólico, quiso empezar a hablar y no pudo y se vio claramente que no pudo. Ahora lo hemos visto también con el Papa Francisco en su aparición desde el hospital Gemelli el domingo que le dieron el alta. El papa buscó rápido un símbolo mencionando el ramo de flores amarillas que portaba la señora para demostrar su agradecimiento y confirmar su presencia y demostrar que se da cuenta de las cosas, pero en todo esto también hay un símbolo”.

P ¿Y Su Eminencia, qué piensa que pasará?

R Yo diría que esta situación no se podrá mantener durante todo un pontificado, pero esto también tiene un gran valor al mostrar el límite, una persona que tiene esta incapacidad, no lo puede hacer durante todo el pontificado evidentemente, se ha comentado que no saben cuál será el futuro, pero esto ya es un elemento. Hay una manía generalizada de encerrar en asilos de ancianos cuando las personas tienen algún problema en concreto argumentando que ya no sirven para nada. Le voy a poner un ejemplo, yo soy un gran partidario de los paralímpicos, porque aunque les falte una pierna, por ejemplo, hay que ver lo que son capaces de hacer.

Y comenta cuando el pontífice empezó a tener problemas de movilidad: “Cuando no ha podido caminar más, con su silla de ruedas ha recorrido medio mundo, ha ido a Extremo Oriente veinte días y sin ningún problema demostrando que aunque esté en una silla de ruedas puede todavía ofrecer tanto, dar tanto.

Sobre la transparencia del estado de salud del Papa Francisco el cardenal ha querido subrayar: “Hay un elemento importante, el mismo papa ha querido que se dijera la verdad,porque a veces esto no sucedía en el Vaticano. Podemos recordar tantos nombres importantes que sus portavoces anunciaban que el personaje en cuestión tenía solo un catarro y al día siguiente se moría”. afirma.

Ravasi recordó como el papa Benedicto XVI le llamó para pedirle que celebrara una misa en su lugar y le confesó que iba a dejar el pontificado pero eso sí, le pidió que su homilía fuera absolutamente normal, como si no fuera a pasar nada: “No debe predicar hablando de cómo será la iglesia del futuro, etc. etc. Y yo prediqué ignorando lo que los otros comentaban por una semana entera”.

Aunque el Papa Francisco vuelva, no será nunca como antes comenta el Cardenal Ravasi: “Pero si se hará de una manera diferente, con un nueva manera de comunicar, no será esa que conocemos inmediata, la clásica”.

“La nueva cultura digital”

Al ser un apasionado de la divulgación y de la comunicación, el cardenal confirma que ahora también se ocupa de la nueva cultura digital, de la comunicación por esta vía: “Yo me dedico a la comunicación pero no solo a temas cercanos a la religión, siempre estoy en contacto con el mundo exterior”.

P ¿Y sus compañeros de la Curia Romana son también así?

R La verdad es que no, no todos.

El cardenal Ravasi comenta que otra de las actividades que ha realizado son en el terreno del periodismo: “Escribo todas las semanas en el diario Il Sole 24 ore sobre las familias cristianas”, escribe mensualmente un artículo en una revista y hasta hace poco escribía en el diario italiano Avvenire, lo hizo durante 15 años: “Yo no solo soy un estudioso que lo hago para mí sino que me gusta comunicar. Yo siempre he estado interesado en estar en la frontera con el mundo agnóstico, con el mundo laico, con el mundo no creyente”. Cuando estaba al frente del Dicasterio de la Cultura inició diferentes actividades para fomentar encuentros para dialogar, se declara ecléctico y muy curioso.

Está consciente que tiene que seguir investigando y estudiando en campos como la genética – las intervenciones con el ADN, la neurociencia y la inteligencia artificial.

Cuando Ravasi repasa estos tres temas de los cuales ahora investiga subraya que lo hace sobre el cerebro, la mente y el alma: “El problema de la antropología, de la sexualidad, de padres, madres e hijos, el tema de la muerte, de la eutanasia, el de la verdad y el tema de la transcendencia o también se habla de temas sociales. Ahora mismo estamos preparando un cortile con las universidades y con las empresas sobre las enfermedades mentales. Haremos también uno sobre la comida y otro sobre los viajes.

La función del Cortile dei Gentile no es para convertir en creyentes a los que no lo son. La función es darles a conocer, darles una visión de la función del mundo de los otros: “Por ejemplo, hemos tocado el tema el suicido asistido, nosotros tenemos una visión y los no creyentes tienen otra pero finalmente, aunque no estemos de acuerdo, puede ver la concepción que tienen los otros. Por eso creamos este diálogo”. Ravasi comenta que después de estos encuentros algunas personas confiesan que tenían otra idea, permanecen siendo laicos pero conocen la visión de los católicos.

Gianfranco Ravasi, siempre ha tenido mucha relación con los no creyentes, a él le gusta y le interesa. Lo disfruta y le llena compartir con ellos sus conocimientos.

P. ¿Por qué cree que algunos jóvenes o no tan jóvenes dejan de creer?

R. Ahora vivimos es una época que la sociedad está básicamente secularizada y es indiferente a temas éticos, la mayoría vive como en una especie de neblina y no me refiero a creer en Dios, sino a la base ética de comportamientos. Recuerdo al filósofo francés, Paul Rocoeur que decía: “Vivimos en una época que a la bulimia de los medios corresponde a la atrofia de los fines”. Y es real que como el pensador francés afirma este es uno de los mayores riesgos de la sociedad contemporánea porque nunca habíamos tenido una cesta interminable de información además de datos disponibles a través de la comunicación digital.

Y esto pasa en el mundo político y otros sectores más. Ravasi afirma que la iglesia también es culpable de esta situación y no solo de la sociedad porque no ha sido capaz de tener el lenguaje actual.

“El papa Francisco lo ha hecho con algunos cambios que eran necesarios, pero no en todos” afirma. “Con su Laudato Si, la casa común, el papa intervino con un mensaje religioso. Piense usted en Fratelli tutti, que se refiere a la crisis económica y los desequilibrios de ese sector, pero no todos los religiosos, ni todas las comunidades son capaces de capturar el mensaje y por la tanto de comunicarlo y este es el problema. Es por eso que por esto estoy interesado en el entorno digital .

Ravasi opina que hay que estar presente en las redes sociales y dice que ahora las catequesis ya no solo se deben hacer como antes porque por un lado hay indiferencia y por el otro el punto de quedarse feliz dentro de la iglesia con los que son fieles y nada más.

Sobre los misioneros: “El aspecto misionero, no quiere decir que hay que ir a conquistar, quiere decir que hay que ir a comunicar, a dar un mensaje”.

Las nuevas generaciones son naturalmente digitales. Actualmente tendencialmente sienten el gran riesgo de la soledad y del aislamiento de las ciudades, y aún haciendo estos grandes encuentros que podrían parecer inútiles, es un modo para lanzar un mensaje para reencontrarse, también los jóvenes y todos los demás.

“La curiosidad me mantiene al día, por ejemplo con el Cortile dei Giovani, se enviaron mensajes con preguntas a 35 personas por medio de las redes sociales para crear un perfil de cada uno, pensábamos que no lo conseguiríamos y han respondido 250. Estaba dirigido a creyentes y a no creyentes y ya se ve que estimulándolos sí que responden".

El cardenal Ravasi no es un cardenal de carrera, ha estado llamado por el papa Benedicto XVI cuando era profesor y cuando gestionaba una institución importante de Milán en la Universidad Ambrosiana.

P ¿Los miembros de la curia romana están interesados en el mundo digital?

Le voy a poner un ejemplo, yo durante el festival de San Remo hago dos twits al día sobre las canciones y los cantantes reaccionan. Los conservadores me critican. También he hablado con raperos. Esto también vale para el mundo de los influencers, estamos interesados en ellos. Hay algunos que están interesados y me buscan, vienen a hablar conmigo a contarme sus cosas personales en plan confidencial. Pero no solo hablan de sus cosas personales sino quieren conocer mi visión de muchos otros temas. Vienen personalidades, gente conocida del mundo del cine, actores…No quieren convertirse, quieren escuchar y charlar con una persona que nos los juzgue pero que al mismo tiempo les ofrezca una visión segura. No confiesan que lo han aprendido pero a la larga practican algo de lo que se ha hablado aquí.

“Hay muchas personas que aunque no sean creyentes tienen necesidad de algo espiritual” Cardenal Gianfranco Ravasi.

El cardenal es un grandísimo conversador y muy buen comunicador. Por poner un ejemplo, una de mis preguntas fue que si la gente que se acerca a él es para convertirse al catolicismo, dado que él promueve con muchas de las actividades que organiza que los no creyentes participen y su respuesta fue clarísima: “Muchas personas tienen una gran espiritualidad y no encuentran a un interlocutor que se adapte a lo que ellos buscan o desean, hablan con el párroco, le dicen lo que han hecho, el sacerdote les escucha pero no les da soluciones concretas”.

Sobre el tema de tener fe y demostrarla dice: “El problema de la fe es un problema que tiene dos visiones, la expresión pública es la religiosidad que se manifiesta o la persona anciana que enciende las velas y que hay que respetar. El manifestar la religiosidad cada uno lo debe de hacer a su manera”.

Sobre el número de creyentes actuales: “Calcular el número de creyentes no se puede hacer contando los que van a las iglesias a oír misa los domingos”.

Y sobre la dimensión de la fe: ¿Cómo se puede medir?

“Este es un problema que trasciende las fronteras geográficas y culturales. La fe es una dimensión intangible que se expresa de maneras diversas y personales. No se puede medir simplemente por la asistencia a los servicios religiosos, sino por la profundidad de la conexión espiritual que cada individuo siente y vive en su vida diaria”. El cardenal Ravasi entiende que la espiritualidad puede ser un camino solitario, donde muchos buscan respuestas y guía en lugares inesperados.

Durante nuestra conversación, el cardenal destacó la importancia de ser un interlocutor abierto y sin prejuicios, dispuesto a escuchar y dialogar con personas de todas las creencias y niveles de fe. Aunque no busquen convertirse, estas interacciones son esenciales para comprender y respetar la necesidad espiritual que muchas personas sienten. Esta apertura ha llevado a que figuras públicas y personas influyentes se acerquen al cardenal, encontrando en él una figura de apoyo y consulta. Ravasi menciona que incluso aquellos que no se identifican como creyentes pueden tener una profunda necesidad espiritual. Es una realidad que desafía las nociones tradicionales sobre la fe y la religiosidad, subrayando la importancia de un acercamiento inclusivo y comprensivo. La capacidad de escuchar sin juzgar y ofrecer una visión segura y acogedora es clave para conectar con quienes buscan algo más allá de lo material y lo mundano.

P ¿Cuál ha sido el momento más importante que ha vivido en todos estos años dentro de la Curia Romana?

R “Han sido los convenios que he creado de argumentos delicados. Le doy solo un ejemplo, el de “La evolución”. Lo he hecho muy al principio y ha estado dedicado al tema de la evolución humana.

El cardenal Gianfranco Ravasi es conocido por su trabajo como biblista, teólogo, arqueólogo, periodista y presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Erudito bíblico. Es autor de más de 150 volúmenes, incluyendo ediciones editadas y anotadas de la Biblia. Ha publicado Antiguo Testamento (1993), El Cuento del Cielo (1995), Las Buenas Nuevas (1996), El Dios Cercano (1997), Oraciones (2000), Breve Historia del Alma (2003), Retorno a las Virtudes (2005), Breviario Seglar (2006), Las Puertas del Pecado (2007), Palabras y Días (2008) Periodista. Colabora con L'Osservatore Romano, Avvenire e Il Sole 24 Ore. Ha conducido la columna dominical Las Fronteras del Espíritu en el Canal 5 durante más de veinticinco años. En 2017 recibió el Premio Montanelli por su actividad periodística. Es arqueólogo .Estudió arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha realizado excavaciones en Siria, Israel, Jordania e Irak. Fue Presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Ocupó este cargo de 2007 a 2022 . Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI y sus cargos fueron confirmados por el Papa Francisco

El cardenal Gianfranco Ravasi (1942) es un hebraísta, biblista y teólogo. Ha sido presidente del Consejo Pontificio de la Cultura y de la Comisión Pontificia de Arqueología Sacra.